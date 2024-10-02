Москалькова призвала осуждать пытки российских военных в украинском плену
Москалькова призвала осуждать пытки российских военных в украинском плену
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова . Архивное фото
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БАКУ, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказывали ей о том, как их пытали в украинском плену, и призвала осуждать такие действия.
"Мне вернувшиеся из (украинского - ред.) плена военнослужащие рассказывали о том, что их выводили на имитированный расстрел, что подвергали избиению. Это явление должно всеми нами осуждаться", - заявила Москалькова на Международной конференции "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.
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Кроме того, федеральный омбудсмен рассказала, что сложной темой остаётся поиск без вести пропавших. В Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступает большое число обращений от семей пропавших в ходе специальной военной операции. Получив обращение, сотрудники аппарата в тот же день связываются с семьёй, которая обратилась за помощью, узнают все подробности, связанные с этим происшествием.
"Собрав все эти данные, мы отправляем их в министерство обороны, которое делает всё возможное, для того чтобы разыскать без вести пропавшего человека. Эти же сведения мы отправляем в Международный комитет красного креста (МККК)", - отметила Москалькова.
Она также рассказала, что недавно Дом прав человека в Москве посетила президент МККК Мирьяна Сполярич, глава организации и российский омбудсмен обменялись списками людей, которые находятся в плену, а также списками погибших.
"Благодаря этому взаимодействию мы смогли найти несколько человек и сообщить об этом родственникам", - добавила Москалькова.