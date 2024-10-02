https://ria.ru/20241002/morgulov-1975868087.html

Игорь Моргулов: человечество устало от шантажа и давления западных элит

Игорь Моргулов: человечество устало от шантажа и давления западных элит - РИА Новости, 02.10.2024

Игорь Моргулов: человечество устало от шантажа и давления западных элит

Ровно 75 лет назад, 2 октября 1949 года, Советский Союз стал первой страной в мире, признавшей Китайскую Народную Республику, на следующий же день после ее... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:00

2024-10-02T09:00

в мире

китай

россия

пекин

игорь моргулов

владимир путин

си цзиньпин

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Ровно 75 лет назад, 2 октября 1949 года, Советский Союз стал первой страной в мире, признавшей Китайскую Народную Республику, на следующий же день после ее основания. За прошедшие десятилетия и сами страны, и их отношения пережили этапы бурного роста, прошли через периоды значительных изменений, выдержали всевозможные испытания. Сегодня российско-китайские отношения считаются эталоном сотрудничества между крупными державами. По случаю юбилейной даты посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал в интервью РИА Новости о том, на каких принципах две державы выстраивают диалог, почему Запад считает их "инакомыслящими", какова истинная позиция Пекина по Украине, ждать ли новых рекордов в торговле, и что обсуждают лидеры России и Китая с глазу на глаз. Беседовали Анна Раткогло и Лидия Станченко.— Россия и Китай сегодня отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Довольно часто мы слышим заявления о том, что в настоящее время отношения Москвы и Пекина переживают лучший этап за всю историю. Почему, на ваш взгляд, этот лучший период наступил именно сейчас, и чем он характеризуется?— Советский Союз первым признал Китайскую Народную Республику, установив с ней дипломатические отношения уже на следующий день после ее провозглашения на пекинской площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года. В последовавшее десятилетие стороны заключили союзнический договор, и СССР оказал масштабную безвозмездную помощь в экономическом и государственном строительстве нового Китая. Причем, следует отметить, сделал это в тяжелый период собственного послевоенного восстановления. К сожалению, несмотря на искренние, по-настоящему братские чувства народов друг к другу, из-за идеологических разногласий, не в последнюю очередь связанных с борьбой за лидерство в мировом коммунистическом движении, двусторонние отношения затем пережили довольно непростой этап охлаждения.Но Россия и Китай сумели взаимно извлечь из этого опыта правильные уроки и начать с конца 1980-х годов выстраивать отношения на новой прагматичной основе. Сегодня главными отличительными чертами наших связей являются равноправие: у нас нет "ведущего" и "ведомого", невмешательство во внутренние дела – мы не учим друг друга как жить, учет интересов партнера, глубокое взаимное доверие. Важнейшую роль играет также тот факт, что сторонам удалось в 2004 году окончательно закрыть пограничный вопрос.Выход диалога России и Китая на беспрецедентно высокий уровень в последние годы связан и с прекрасными рабочими и личными дружескими отношениями, установившимися между лидерами. Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин в ходе многочасовых бесед во время взаимных визитов с глазу на глаз обсуждают важнейшие вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, обмениваются опытом государственного управления и решения стоящих перед нашими государствами социально-экономических задач.Как часы работает разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств, в рамках которого ежегодно собираются пять отраслевых межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами, десятки подкомиссий и рабочих групп. Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований.Все это дает повод говорить о том, что по степени гибкости и эффективности сегодня наши связи превосходят классические альянсы времен "холодной войны" и являют собой отношения нового типа, служащие образцом для крупных держав в XXI веке.— Китай и Россия в последние годы активно продвигают идею многополярного мира, где они будут и, по сути, уже являются важными и одними из наиболее сильных полюсов. Чем идея такого мироустройства привлекает другие страны, в частности развивающиеся, и способна ли она выстоять перед активным противодействием США?— Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь в Китае, "невиданные за сто лет". Модель развития, обеспечивавшая западным державам доминирование и экономический рост за счет присвоения чужих ресурсов, необратимо уходит в прошлое. Усиливаются конкурентные возможности незападных мировых и региональных держав. Потенциал глобального развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста и геополитического влияния в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, которые ставят во главу угла национальный суверенитет и добиваются впечатляющих успехов в самых разных областях.Эти тектонические сдвиги способствуют демократизации международных отношений и становлению более справедливого миропорядка, а значит – благоприятны для стран мирового большинства, к которому принадлежат Россия и Китай. Все это вызывает сопротивление со стороны группы государств во главе с США, привыкших мыслить в логике гегемонизма. Они отказываются признавать реалии нового многополярного мира, по сути, пытаются сдержать естественный ход истории, устранить геополитических конкурентов, подавить их "инакомыслие" путем введения санкций, провоцирования вооруженных конфликтов.Эти потуги обречены на провал. В ответ на недружественные действия Запада Россия и Китай продолжат отстаивать право суверенных наций на свободное развитие, выбор собственного пути и равноправное сотрудничество. Человечество устало от шантажа и давления западных элит. Все больше стран стремятся к стратегической самостоятельности во взаимодействии с независимыми и уважающими себя и друг друга государствами.— После начала СВО на Украине Китай занял позицию невовлеченного наблюдателя и приверженца политического урегулирования, и даже в условиях сильного давления Пекин свою позицию не меняет, не присоединяется к санкциям и не выступает с осуждением действий РФ. Как вы считаете, Пекин действительно понимает мотивы РФ в этом конфликте, или же ему просто выгодно быть противовесом Западу в этом вопросе, укрепляя свой международный авторитет?— Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования. И это не абстрактная позиция. В практическом плане она выражается в отказе от участия в устраиваемых Киевом и его западными покровителями псевдо-мирных конференциях, организуемых исключительно для проталкивания своей ультимативной "формулы мира", попытки реализации которой могут привести лишь к эскалации противостояния.Сбалансированные подходы Пекина к ситуации на Украине обусловлены его неприятием навязывания Западом где бы то ни было своей гегемонии, стремления добиться собственной абсолютной безопасности за счет ущерба безопасности других стран, разделить мир на враждующие блоки под предлогом борьбы с авторитарными режимами. В этом наши и китайские подходы абсолютно совпадают.Особенно важно, что КНР выступает за устранение истинных причин кризиса, в числе которых, как известно, расширение НАТО на Восток, создание Западом на Украине антироссийского военного плацдарма, линия киевских властей на истребление в стране всего русского, включая язык, образование, культуру, православную церковь.— В марте-апреле этого года мы наблюдали небольшое снижение в сфере торговли. В частности, в марте впервые с 2022 года сократился к году общий экспорт товаров из КНР в Россию. Многие связывали это с затруднением процессов взаимных расчетов. Сейчас ситуация начала выправляться. Можно ли сказать, что сложности в торговле и во взаимных расчетах преодолены? Как вы в целом оцениваете перспективы взаимной торговли?— На торговые показатели отдельно взятого периода времени оказывает воздействие целый ряд макроэкономических переменных. Важно, что тренд двусторонней торговли на протяжении уже многих лет обладает четкой восходящей траекторией, несмотря на меняющуюся геополитическую ситуацию и происходящие с определенной периодичностью спады в мировом хозяйстве.Запад действительно пытается создать помехи нашей торговле с Китаем, в том числе в сфере расчетов. Но несмотря на это торгово-экономические связи между двумя странами продолжают демонстрировать уверенную динамику. Конечно, хотелось бы, чтобы объем взаимной торговли каждый раз прибавлял так же, как и в последние годы – с 2021 года, по китайской статистике, нам удалось нарастить товарооборот на 63% с 146,8 миллиарда долларов до рекордных 240,2 миллиарда долларов в 2023 году. Но есть такие экономические понятия как эффект высокой базы, емкость и насыщенность рынка. В любом случае наш товарообмен продолжает увеличиваться – опять же по китайской статистике, за первые восемь месяцев текущего года он вырос на 1,9% до 158,5 миллиарда долларов. Абсолютно уверен, что, как и в прошлом году, мы с запасом преодолеем установленную лидерами планку в 200 миллиардов долларов.Эта уверенность проистекает из поступательного развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества – в портфеле профильной межправкомиссии более 80 крупных проектов, из ведущейся работы по усилению логистической взаимосвязанности, дальнейшего укрепления энергетического альянса двух стран, увеличения объемов поставок на китайский рынок отечественного продовольствия, продвижения производственной кооперации в металлургии, химической промышленности, строительстве, деревообработке, в ряде наукоемких и инновационных отраслей. А что касается проблемы расчетов, то давайте не забывать, что на сегодняшний день они уже на 95% осуществляются в рублях и юанях, то есть без участия валют третьих государств.— США и НАТО усиливают военное присутствие в АТР под предлогом так называемой "китайской угрозы"". Как меняется российско-китайское взаимодействие в регионе в условиях растущей напряженности в АТР?— Антироссийская и антикитайская повестка – удобное прикрытие для экспансионистских устремлений НАТО, в том числе и Азиатско-тихоокеанский регион.Не далее, как в июле этого года на саммите альянса в Вашингтоне его участники назвали Китай системным вызовом для евроатлантической безопасности, западных интересов и ценностей, а наше стратегическое сотрудничество с ним – якобы подрывающим пресловутый "миропорядок, основанный на правилах". На деле же, как и в Европе, источником турбулентности в АТР выступают США, которые всеми силами пытаются сдержать объективный рост веса Китая в регионе и изолировать в нем Россию. Североатлантический альянс, еще два года назад провозгласивший курс на глобализацию своего мандата, наращивает работу в Азии с опорой на возможности "прописавшихся" здесь американоцентричных структур.В последнее время Вашингтон заметно нарастил интенсивность учений со своими региональными союзниками. Пытаются не отставать и отдельные европейцы, расширяющие свое присутствие в АТР под надуманными предлогами типа "обеспечения свободы судоходства". Безусловно, мы с китайскими партнерами учитываем этот фактор в совместной работе. На международных площадках отстаиваем выстроенную вокруг АСЕАН региональную архитектуру безопасности и сотрудничества, которую западники всячески стремятся перекроить по своим лекалам. Продвигаем и собственную созидательную повестку, суть которой заключается в формировании равноправной, открытой и инклюзивной архитектуры безопасности в региональном и глобальном измерениях. Эту цель преследует как выдвинутая президентом России Владимиром Путиным идея создания контура равной и неделимой безопасности в Евразии, так и инициатива председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности, которая созвучна с российскими подходами.— Как вы оцениваете сотрудничество России и Китая в сфере туризма? С конца прошлого года Китай активно вводит безвизовый режим для туристов из разных стран. Есть ли вероятность, что Россия окажется в этом списке в ближайшем будущем?— Прекрасное состояние наших двусторонних отношений способствует росту спроса среди китайских потребителей на российские туристические продукты и, одновременно, привлекает все больше российских туристов в Поднебесную. Приведу несколько цифр. Если в прошлом году в России побывали около 200 тысяч китайских туристов, то только за первое полугодие этого года число гостей из КНР у нас уже превысило 300 тысяч человек. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России: если за весь 2023 год в Китай приехали около 300 тысяч российских туристов, то только за первую половину текущего этот показатель составил уже более 400 тысяч человек.Должен отметить, что большое влияние на туристическую привлекательность нашей страны оказало внедрение с 1 августа прошлого года системы выдачи электронных виз, что не только удешевило, но и принципиально упростило процедуру получения российской визы. Так, для оформления единой электронной визы сегодня не нужно приглашений или подтверждений. Достаточно заполнить анкету, ссылка на которую есть на официальном сайте посольства, и в течение нескольких дней заявитель получает на свою электронную почту документ со специальным QR-кодом, с которым может спокойно отправляться в Россию. За первые полгода с момента введения новой системы такой услугой воспользовались около 145 тысяч человек, а за период с января по август текущего года – уже почти 240 тысяч человек.Что касается вопроса об отмене виз для россиян, то хочу напомнить, что у нас с Китаем уже много лет существует взаимная договоренность о безвизовых групповых туристических поездках. Такие группы – от пяти до 50 человек – могут находиться в России и КНР до 15 дней. Кроме того, наши транзитные пассажиры имеют возможность при определенных условиях без виз сделать остановку в 37 крупнейших городах Китая на срок до шести суток.

https://ria.ru/20241002/morgulov-1975858596.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, россия, пекин, игорь моргулов, владимир путин, си цзиньпин, нато, интервью