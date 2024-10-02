https://ria.ru/20241002/morgulov-1975858596.html
Посол России оценил роль дружбы лидеров в отношениях с Китаем
Посол России оценил роль дружбы лидеров в отношениях с Китаем - РИА Новости, 02.10.2024
Посол России оценил роль дружбы лидеров в отношениях с Китаем
Прекрасные рабочие и дружеские отношения лидеров РФ и КНР вывели диалог двух стран на беспрецедентно высокий уровень, заявил РИА Новости посол России в Китае... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:04
2024-10-02T06:04
2024-10-02T06:04
россия
китай
игорь моргулов
си цзиньпин
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Прекрасные рабочие и дружеские отношения лидеров РФ и КНР вывели диалог двух стран на беспрецедентно высокий уровень, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран. "Выход диалога России и Китая на беспрецедентно высокий уровень в последние годы связан и с прекрасными рабочими и личными дружескими отношениями, установившимися между лидерами", - заявил Моргулов. Он отметил, что "Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин в ходе многочасовых бесед во время взаимных визитов с глазу на глаз обсуждают важнейшие вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, обмениваются опытом государственного управления и решения стоящих перед нашими государствами социально-экономических задач". Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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россия, китай, игорь моргулов, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Игорь Моргулов, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Посол России оценил роль дружбы лидеров в отношениях с Китаем
Моргулов: дружба Путина и Си Цзиньпина вывела отношения с КНР на новый уровень
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Прекрасные рабочие и дружеские отношения лидеров РФ и КНР вывели диалог двух стран на беспрецедентно высокий уровень, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.
"Выход диалога России и Китая на беспрецедентно высокий уровень в последние годы связан и с прекрасными рабочими и личными дружескими отношениями, установившимися между лидерами", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин
в ходе многочасовых бесед во время взаимных визитов с глазу на глаз обсуждают важнейшие вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, обмениваются опытом государственного управления и решения стоящих перед нашими государствами социально-экономических задач".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.