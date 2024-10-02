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Мишустин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2024
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11:01 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975895176.html
Мишустин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования
Мишустин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования - РИА Новости, 02.10.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов российских колледжей и техникумов с Днем среднего профессионального образования,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:01
2024-10-02T11:01
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов российских колледжей и техникумов с Днем среднего профессионального образования, сообщается на сайте кабмина. &quot;В этот праздничный день хочу выразить особую признательность преподавателям, мастерам производственного обучения и наставникам за компетентность, целеустремленность, энтузиазм и преданность призванию. Именно вы прививаете юношам и девушкам уважение к труду и любовь к профессии&quot;, — отметил Мишустин в своем обращении, текст которого опубликован на сайте правительства.Он выразил уверенность в том, что благодаря преподавателям и наставникам учащиеся "обязательно реализуют свой потенциал, станут высококлассными специалистами и будут приносить пользу России". Премьер напомнил, что важнейшей задачей сейчас является укрепление технологического суверенитета страны. Для этого необходимо обеспечить отечественную экономику квалифицированными кадрами, способными ускорить ее развитие, продолжил Мишустин. Он упомянул, что уже два года в России успешно реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который позволяет студентам получать знания, закрепленные практикой, осваивать востребованные направления и после завершения учебы трудоустроиться в ведущие отраслевые компании. &quot;Сегодня программа охватывает более тысячи колледжей и техникумов. Модернизируется их материально-техническая база, создаются образовательно-производственные кластеры, открываются мастерские и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, внедряются сформированные совместно с работодателями образовательные стандарты&quot;, — добавил глава кабмина.Большое внимание, по его словам, уделяют также развитию и популяризации Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Мишустин отметил, что подобные соревнования дают возможность учащимся из многих регионов страны продемонстрировать свои навыки, повышают значимость и престиж рабочих специальностей. День среднего профессионального образования отмечается в России второго октября.
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование

Мишустин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов российских колледжей и техникумов с Днем среднего профессионального образования, сообщается на сайте кабмина.
«

"В этот праздничный день хочу выразить особую признательность преподавателям, мастерам производственного обучения и наставникам за компетентность, целеустремленность, энтузиазм и преданность призванию. Именно вы прививаете юношам и девушкам уважение к труду и любовь к профессии", — отметил Мишустин в своем обращении, текст которого опубликован на сайте правительства.

Он выразил уверенность в том, что благодаря преподавателям и наставникам учащиеся "обязательно реализуют свой потенциал, станут высококлассными специалистами и будут приносить пользу России".
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Премьер напомнил, что важнейшей задачей сейчас является укрепление технологического суверенитета страны. Для этого необходимо обеспечить отечественную экономику квалифицированными кадрами, способными ускорить ее развитие, продолжил Мишустин.
Он упомянул, что уже два года в России успешно реализуется федеральный проект "Профессионалитет", который позволяет студентам получать знания, закрепленные практикой, осваивать востребованные направления и после завершения учебы трудоустроиться в ведущие отраслевые компании.
«

"Сегодня программа охватывает более тысячи колледжей и техникумов. Модернизируется их материально-техническая база, создаются образовательно-производственные кластеры, открываются мастерские и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, внедряются сформированные совместно с работодателями образовательные стандарты", — добавил глава кабмина.

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Большое внимание, по его словам, уделяют также развитию и популяризации Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Мишустин отметил, что подобные соревнования дают возможность учащимся из многих регионов страны продемонстрировать свои навыки, повышают значимость и престиж рабочих специальностей.
День среднего профессионального образования отмечается в России второго октября.
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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