https://ria.ru/20241002/mid-1975971877.html

В МИД обвинили Джонсона в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

В МИД обвинили Джонсона в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией - РИА Новости, 02.10.2024

В МИД обвинили Джонсона в подстрекательстве НАТО к конфликту с Россией

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, призвавший предоставить Украине членство в НАТО ещё до конца нынешнего конфликта, подстрекает к прямому вовлечению альянса в РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-премьер Британии Борис Джонсон, призвавший предоставить Украине членство в НАТО ещё до конца нынешнего конфликта, подстрекает к прямому вовлечению альянса в противостояние с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в статье для журнала Spectator Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО. По его мнению, можно было бы распространить на всю оставшуюся под контролем Киева территорию действие пятой статьи Североатлантического договора. Она обязывает членов НАТО воспринимать атаку на одну страну союза как атаку на всех. Как считает Джонсон, одновременно с этим было бы возможно поддерживать "право" Украины на возвращение территорий. С точки зрения экс-премьера, такое принятие Украины в НАТО было бы "решающим посланием для Кремля". "Подобные провокационные заявления - ни что иное, как подстрекательство к прямому вовлечению НАТО в вооруженное противостояние с Россией. К каким последствиям это может привести, Борис Джонсон не интересуется", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что экс-премьера Британии в принципе не волнует участь миллионов людей, напомнив о цинизме, с которым он в 2022 году сорвал переговоры Украины с Россией.

https://ria.ru/20240921/velikobritaniya-1974026892.html

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