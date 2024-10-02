https://ria.ru/20241002/levitan-1975683014.html

Биография Юрия Левитана

Биография Юрия Левитана - РИА Новости, 02.10.2024

Биография Юрия Левитана

Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан родился 2 октября (19 сентября по старому стилю) 1914 года в городе Владимире. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:47

2024-10-02T06:47

2024-10-02T06:47

справки

владимир

юрий левитан

совинформбюро

ссср

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Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан родился 2 октября (19 сентября по старому стилю) 1914 года в городе Владимире. Семья будущего "голоса эпохи" не имела отношения к миру искусства: отец был портным, мать – домохозяйкой. Однако с детства Юрий Левитан мечтал стать артистом. Любил поэзию, театр, пение. В старших классах Левитан был непременным участником всех школьных самодеятельных постановок, выделялся среди ровесников невероятно сильным голосом. В 1931 году по окончании девяти классов по комсомольской путевке Юрий Левитан прибыл в Москву поступать в Государственный институт кинематографии (ныне – Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).Уже на первом экзамене стало ясно, что, несмотря на прекрасный голос, молодого человека с невзрачной внешностью на учебу не примут. Кроме того, приемная комиссия отбраковала юношу за его окающий говор.Увидев объявление о наборе в группу радиодикторов, Юрий Левитан успешно прошел отбор, несмотря на провинциальный говор. Приемная комиссия обратила внимание на его сильный, четкий, с редким, практически уникальным тембром голос и зачислила Левитана в группу стажеров Всесоюзного радиокомитета. В течение трех лет, пока Левитан числился стажером, он упорно работал над дикцией под руководством выдающихся актеров Московского художественного академического театра Василия Качалова и Нины Литовцевой, дикторов Натальи Толстовой и Михаила Лебедева и др. После занятий оставался в помещении Радиокомитета и делал заданные упражнения, много читал, в дикторской наблюдал за работой старших коллег. После нескольких месяцев стажировки юному диктору были поручены обязанности дежурного по студии, включавшие в себя чтение небольших выпусков новостей, объявление по радио музыкальных номеров, смену пластинок, а также функции курьера.В январе 1934 года Юрию Левитану было поручено читать в ночном техническом эфире гранки газеты "Правда" для стенографисток региональных издательств, отправлявших записанный текст в типографии. 25 января во время очередной ночной трансляции у радиоприемника оказался Сталин, которому очень понравился голос диктора. Он немедленно связался с представителями Радиокомитета и потребовал, чтобы именно Левитан на следующий день зачитал его доклад, подготовленный для XVII съезда ВКП(б). Молодой диктор с блеском выполнил поставленную задачу, в течение пяти часов без единой ошибки, оговорки или запинки читая текст сталинской речи. После этого Сталин распорядился, чтобы все тексты и важные государственные документы озвучивал только Левитан.В короткие сроки Юрий Левитан стал наиболее популярным и узнаваемым диктором Всесоюзного радио. Именно он сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола "Челюскин" (1934), авиаперелете экипажа Валерия Чкалова в США (1937), успехах арктической экспедиции Ивана Папанина (1937-1938). С началом Великой Отечественной войны Левитан стал "голосом" Совинформбюро. 22 июня 1941 года он прочел сообщение о начале войны и потом на протяжении всех четырех лет сообщал стране о ситуации на фронтах. Осенью 1941 года Левитана эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург), так как осуществлять вещание из Москвы к тому времени стало технически невозможно – радиовышки были демонтированы, так как являлись хорошими ориентирами для вражеской авиации. Его пребывание в этом городе было строжайше засекречено – для всей страны он по-прежнему находился в столице. Вся информация для радиовыпусков сообщалась по телефону из Москвы, сигнал ретранслировался десятками радиостанций по всей стране, что не позволяло запеленговать головной радиоузел. Помимо собственно работы в эфире, Левитан также озвучивал документальные фильмы, которые монтировались на этой же студии. Информацию о пребывании диктора в Свердловске рассекретили лишь четверть века спустя.В марте 1943 года Левитана тайно перевезли в Куйбышев (ныне Самара), где уже был размещен советский Радиокомитет. Только летом 1943 года диктор вернулся в столицу.9 мая 1945 года Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией.Всего за годы войны Юрий Левитан прочитал около двух тысяч сводок Совинформбюро и более 120 экстренных сообщений. Чтение им сводок Совинформбюро, приказов Верховного главнокомандующего и других сообщений имело большое агитационное и пропагандистское значение, оказывало сильное эмоциональное воздействие. Согласно распространенной версии, Гитлер считал Левитана своим личным врагом № 1. За его голову была обещана крупная награда – согласно одним данным 250 тысяч, согласно другим – 100 тысяч марок, а специальная группа СС готовилась к заброске в Москву, чтобы ликвидировать диктора. Для того чтобы обезопасить "главный голос СССР", Юрию Левитану выделили охрану, а по городу распускали ложные слухи о его внешности, в лицо диктора знали немногие.После войны Левитан продолжал оставаться ведущим диктором Всесоюзного радио. С началом весны 1953 года ему поручили читать бюллетени о состоянии пошатнувшегося здоровья Сталина, а уже 5 марта он озвучил сообщение о смерти советского вождя.12 апреля 1961 года Левитан сообщил в радиоэфире о полете первого человека – советского космонавта Юрия Гагарина – в космос.Левитан читал правительственные заявления, вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского Дворца съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец), участвовал в создании кинохроники, озвучивании фильмов.В 1973 году Левитану было присуждено звание народного артиста РСФСР, а в 1980 году – народного артиста СССР (впервые среди работников радио). Он был награжден двумя орденами, а также медалями.В последние годы жизни диктор все реже выходил в эфир, сосредоточившись на работе с молодыми радиостажерами в сфере искусства речи, кроме того, участвовал в озвучивании документальных кинолент, вел передачи "Минута молчания" и "Пишут ветераны", встречался с ветеранами, выезжал в воинские части, на заводы и фабрики.Юрий Левитан скончался в ночь на 4 августа 1983 года в деревне Бессоновка Белгородской области. После выступления на праздничном митинге близ Прохоровского поля по случаю 40-летия победы в битве на Курской дуге у него случился сердечный приступ.Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Юрий Левитан в 1938-1949 годах был женат. У диктора была дочь Наталья (1940-2006).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир, юрий левитан, совинформбюро, ссср