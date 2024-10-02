Суд рассмотрит жалобу участника теракта в "Крокусе" на продление ареста
Суд рассмотрит жалобу участника теракта в "Крокусе" Файзова на продление ареста
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 10 октября рассмотрит жалобу на продление ареста предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобиру Файзову до 22 ноября, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 октября, 11.45", - рассказал собеседник агентства.
Данный фигурант – единственный из предполагаемых исполнителей теракта, кто оспорил продление ареста.
Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован.
Басманный суд Москвы 16 августа продлил до 22 ноября арест 12 фигурантам этого дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Путин объявил благодарность двум сотрудникам "Крокус Сити Холла"
30 сентября, 16:25
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске.
Им вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.