https://ria.ru/20241002/krokus-1975852566.html
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания - РИА Новости, 02.10.2024
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания
Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" дают друг на друга изобличающие показания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:45
2024-10-02T03:45
2024-10-02T03:55
происшествия
справки
россия
москва
красногорск
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" дают друг на друга изобличающие показания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания", — говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов координировали через Интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу "Исламского государства"*) в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241001/krokus-1975642051.html
https://ria.ru/20240930/blagodarnost-1975563640.html
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происшествия, справки, россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Справки, Россия, Москва, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают друг на друга изобличающие показания
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" дают друг на друга изобличающие показания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания", — говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве
были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана
и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске
.
Им вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов координировали через Интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу "Исламского государства"*) в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ
России Александр Бортников
.
* Запрещенная в России террористическая организация