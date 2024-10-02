https://ria.ru/20241002/krokus-1975852566.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания - РИА Новости, 02.10.2024

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" дают изобличающие показания

Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" дают друг на друга изобличающие показания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:45

2024-10-02T03:45

2024-10-02T03:55

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александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" дают друг на друга изобличающие показания, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания", — говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов координировали через Интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу "Исламского государства"*) в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241001/krokus-1975642051.html

https://ria.ru/20240930/blagodarnost-1975563640.html

https://ria.ru/20240926/kriptokoshelek-1974736373.html

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происшествия, справки, россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)