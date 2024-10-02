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Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 02.10.2024
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14:27 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/korotchenko-1975945894.html
Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива
Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 02.10.2024
Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива
Перекрытие Ираном Ормузского пролива в случае эскалации конфликта с Израилем возможно только в случае вступления в него США, что маловероятно, поскольку ни одна РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:27
2024-10-02T14:27
в мире
израиль
иран
ормузский пролив
игорь коротченко
михаил ходаренок
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Перекрытие Ираном Ормузского пролива в случае эскалации конфликта с Израилем возможно только в случае вступления в него США, что маловероятно, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в развязывании полномасштабной войны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Что касается перекрытия Ормузского пролива, это возможно в случае, если к боевым действиям на стороне Израиля присоединятся США и вступят в полномасштабное боестолкновение с иранскими вооруженными силами, а также с частями Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий маловероятен, он не отвечает интересам ни одной из стран, участвующих прямо или опосредованно в конфликте между Ираном и Израилем. Поэтому перекрытие Ормузского пролива при текущих условиях не произойдет", - сказал аналитик. Коротченко отмечает, что официальные заявления руководства Ирана свидетельствуют о желании Тегерана ограничиться вчерашним ответным ударом. "С точки зрения Ирана, эта ситуация была бы достаточной, чтобы закрыть кейс с уничтожением тех проиранских лидеров ряда движений на Ближнем Востоке, который стал поводом для вчерашней иранской атаки", - пояснил он. Что касается Израиля, то он, по мнению аналитика, продолжит наносить точечные удары, в частности, по Южному Ливану, а также по инфраструктуре противостоящих ему проиранских движений, не прибегая к более масштабным акциям. "Во всяком случае, складывается впечатление, что в этом обоюдно заинтересованы и США, и Иран, и Израиль", - заключил Коротченко. С ним согласен военный эксперт Михаил Ходаренок, который также полагает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем не приведет к нарушению судоходства в Ормузском проливе. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10 до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975938166.html
https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html
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израиль
иран
ормузский пролив
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в мире, израиль, иран, ормузский пролив, игорь коротченко, михаил ходаренок, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ормузский пролив, Игорь Коротченко, Михаил Ходаренок, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива

Коротченко: закрытие Ормузского пролива возможно при вступлении в конфликт США

© AP Photo / Mark Duncan, FileМины на борту корабль Iran Ajr
Мины на борту корабль Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Mark Duncan, File
Мины на борту корабль Iran Ajr . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Перекрытие Ираном Ормузского пролива в случае эскалации конфликта с Израилем возможно только в случае вступления в него США, что маловероятно, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в развязывании полномасштабной войны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Что касается перекрытия Ормузского пролива, это возможно в случае, если к боевым действиям на стороне Израиля присоединятся США и вступят в полномасштабное боестолкновение с иранскими вооруженными силами, а также с частями Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий маловероятен, он не отвечает интересам ни одной из стран, участвующих прямо или опосредованно в конфликте между Ираном и Израилем. Поэтому перекрытие Ормузского пролива при текущих условиях не произойдет", - сказал аналитик.
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Коротченко отмечает, что официальные заявления руководства Ирана свидетельствуют о желании Тегерана ограничиться вчерашним ответным ударом.
"С точки зрения Ирана, эта ситуация была бы достаточной, чтобы закрыть кейс с уничтожением тех проиранских лидеров ряда движений на Ближнем Востоке, который стал поводом для вчерашней иранской атаки", - пояснил он.
Что касается Израиля, то он, по мнению аналитика, продолжит наносить точечные удары, в частности, по Южному Ливану, а также по инфраструктуре противостоящих ему проиранских движений, не прибегая к более масштабным акциям.
"Во всяком случае, складывается впечатление, что в этом обоюдно заинтересованы и США, и Иран, и Израиль", - заключил Коротченко.
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С ним согласен военный эксперт Михаил Ходаренок, который также полагает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем не приведет к нарушению судоходства в Ормузском проливе.
Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10 до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.
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В миреИзраильИранОрмузский проливИгорь КоротченкоМихаил ХодаренокКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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