https://ria.ru/20241002/korotchenko-1975945894.html

Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива

Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 02.10.2024

Эксперт оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива

Перекрытие Ираном Ормузского пролива в случае эскалации конфликта с Израилем возможно только в случае вступления в него США, что маловероятно, поскольку ни одна РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:27

2024-10-02T14:27

2024-10-02T14:27

в мире

израиль

иран

ормузский пролив

игорь коротченко

михаил ходаренок

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Перекрытие Ираном Ормузского пролива в случае эскалации конфликта с Израилем возможно только в случае вступления в него США, что маловероятно, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в развязывании полномасштабной войны, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Что касается перекрытия Ормузского пролива, это возможно в случае, если к боевым действиям на стороне Израиля присоединятся США и вступят в полномасштабное боестолкновение с иранскими вооруженными силами, а также с частями Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий маловероятен, он не отвечает интересам ни одной из стран, участвующих прямо или опосредованно в конфликте между Ираном и Израилем. Поэтому перекрытие Ормузского пролива при текущих условиях не произойдет", - сказал аналитик. Коротченко отмечает, что официальные заявления руководства Ирана свидетельствуют о желании Тегерана ограничиться вчерашним ответным ударом. "С точки зрения Ирана, эта ситуация была бы достаточной, чтобы закрыть кейс с уничтожением тех проиранских лидеров ряда движений на Ближнем Востоке, который стал поводом для вчерашней иранской атаки", - пояснил он. Что касается Израиля, то он, по мнению аналитика, продолжит наносить точечные удары, в частности, по Южному Ливану, а также по инфраструктуре противостоящих ему проиранских движений, не прибегая к более масштабным акциям. "Во всяком случае, складывается впечатление, что в этом обоюдно заинтересованы и США, и Иран, и Израиль", - заключил Коротченко. С ним согласен военный эксперт Михаил Ходаренок, который также полагает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем не приведет к нарушению судоходства в Ормузском проливе. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10 до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975938166.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html

https://ria.ru/20241002/korabli-1975872222.html

израиль

иран

ормузский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ормузский пролив, игорь коротченко, михаил ходаренок, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024