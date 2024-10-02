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Си Цзиньпин надеется на выстраивание стабильных отношений Китая и Японии
Си Цзиньпин надеется на выстраивание стабильных отношений Китая и Японии - РИА Новости, 02.10.2024
Си Цзиньпин надеется на выстраивание стабильных отношений Китая и Японии
Китай надеется на выстраивание конструктивных и стабильных отношений с Японией, отвечающих требованиям новой эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:32
2024-10-02T07:32
2024-10-02T07:32
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Китай надеется на выстраивание конструктивных и стабильных отношений с Японией, отвечающих требованиям новой эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин 1 октября направил Сигэру Исибе послание с поздравлением по случаю избрания на пост премьер-министра Японии. "Следование двумя странами путем мирного сосуществования, передающейся из поколения в поколение дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития отвечает коренным интересам народов двух стран", - заявил Си Цзиньпин в послании, опубликованном на сайте МИД КНР. Он выразил надежду, что "Япония и Китай будут двигаться навстречу друг другу, строго соблюдать принципы и консенсус четырех политических документов между Китаем и Японией, всесторонне продвигать стратегические взаимовыгодные отношения двух стран, а также будут привержены построению конструктивных и стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи".
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в мире, китай, япония, си цзиньпин, сигэру исиба
В мире, Китай, Япония, Си Цзиньпин, Сигэру Исиба
Си Цзиньпин надеется на выстраивание стабильных отношений Китая и Японии
Си Цзиньпин: Китай надеется на конструктивные и стабильные отношения с Японией
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Китай надеется на выстраивание конструктивных и стабильных отношений с Японией, отвечающих требованиям новой эпохи, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин 1 октября направил Сигэру Исибе
послание с поздравлением по случаю избрания на пост премьер-министра Японии.
"Следование двумя странами путем мирного сосуществования, передающейся из поколения в поколение дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития отвечает коренным интересам народов двух стран", - заявил Си Цзиньпин в послании, опубликованном на сайте МИД КНР.
Он выразил надежду, что "Япония и Китай будут двигаться навстречу друг другу, строго соблюдать принципы и консенсус четырех политических документов между Китаем и Японией, всесторонне продвигать стратегические взаимовыгодные отношения двух стран, а также будут привержены построению конструктивных и стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи".