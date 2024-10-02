https://ria.ru/20241002/kitay-1975857678.html
Си Цзиньпин заявил об углублении доверия между Россией и Китаем
Си Цзиньпин заявил об углублении доверия между Россией и Китаем - РИА Новости, 02.10.2024
Си Цзиньпин заявил об углублении доверия между Россией и Китаем
Доверие РФ и КНР в новую эпоху продолжило углубляться, сотрудничество достигло хороших результатов, дружба укоренилась в сердцах людей, заявил председатель КНР... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:41
2024-10-02T05:41
2024-10-02T05:46
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Доверие РФ и КНР в новую эпоху продолжило углубляться, сотрудничество достигло хороших результатов, дружба укоренилась в сердцах людей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран. "Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг для друга, мировыми державами и крупными странами с формирующимся рынком", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что "что в новую эпоху, под нашим с президентом Путиным совместным стратегическим руководством, перед лицом значительных перемен, невиданных за столетие, политическое взаимное доверие между двумя странами продолжило углубляться, прагматическое сотрудничество достигло значительных результатов, а дружба, передающаяся из поколения в поколение, глубоко укоренилась в сердцах людей". Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин заявил об углублении доверия между Россией и Китаем
Си Цзиньпин: доверие России и Китая в новую эпоху продолжило углубляться
ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Доверие РФ и КНР в новую эпоху продолжило углубляться, сотрудничество достигло хороших результатов, дружба укоренилась в сердцах людей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.
"Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг для друга, мировыми державами и крупными странами с формирующимся рынком", - говорится в послании Си Цзиньпина, которое приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "что в новую эпоху, под нашим с президентом Путиным совместным стратегическим руководством, перед лицом значительных перемен, невиданных за столетие, политическое взаимное доверие между двумя странами продолжило углубляться, прагматическое сотрудничество достигло значительных результатов, а дружба, передающаяся из поколения в поколение, глубоко укоренилась в сердцах людей".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.