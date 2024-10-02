https://ria.ru/20241002/kannabis-1976058778.html

На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе

На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе - РИА Новости, 02.10.2024

На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе

В городе Черкассы на Украине зарегистрировали первую аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе, сообщила замминистра здравоохранения страны Мария... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:47

2024-10-02T23:47

2024-10-02T23:47

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здоровье - общество

украина

черкассы

ольга стефанишина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В городе Черкассы на Украине зарегистрировали первую аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе, сообщила замминистра здравоохранения страны Мария Карчевич. По её словам, на Украине началась регистрация в электронной системе учёта обращения медицинского каннабиса аптечных заведений, которые будут отпускать лекарства на основе марихуаны. "Имеем первую регистрацию - уже зарегистрировалась аптека из Черкасс", - приводит слова Карчевич местное агентство "Укринформ".В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В августе на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Как заявляла в августе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений.

https://ria.ru/20240426/preparaty-1942457016.html

украина

черкассы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, украина, черкассы, ольга стефанишина