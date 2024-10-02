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На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе - РИА Новости, 02.10.2024
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23:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/kannabis-1976058778.html
На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе
На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе - РИА Новости, 02.10.2024
На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе
В городе Черкассы на Украине зарегистрировали первую аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе, сообщила замминистра здравоохранения страны Мария... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:47
2024-10-02T23:47
в мире
здоровье - общество
украина
черкассы
ольга стефанишина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В городе Черкассы на Украине зарегистрировали первую аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе, сообщила замминистра здравоохранения страны Мария Карчевич. По её словам, на Украине началась регистрация в электронной системе учёта обращения медицинского каннабиса аптечных заведений, которые будут отпускать лекарства на основе марихуаны. &quot;Имеем первую регистрацию - уже зарегистрировалась аптека из Черкасс&quot;, - приводит слова Карчевич местное агентство &quot;Укринформ&quot;.В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В августе на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Как заявляла в августе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений.
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в мире, здоровье - общество, украина, черкассы, ольга стефанишина
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Черкассы, Ольга Стефанишина
На Украине зарегистрировали первую аптеку по продаже лекарств на каннабисе

В Черкассах зарегистрировали аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В городе Черкассы на Украине зарегистрировали первую аптеку по отпуску лекарств на медицинском каннабисе, сообщила замминистра здравоохранения страны Мария Карчевич.
По её словам, на Украине началась регистрация в электронной системе учёта обращения медицинского каннабиса аптечных заведений, которые будут отпускать лекарства на основе марихуаны.
«

"Имеем первую регистрацию - уже зарегистрировалась аптека из Черкасс", - приводит слова Карчевич местное агентство "Укринформ".

В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В августе на Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.
Как заявляла в августе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, лекарства на основе медицинского каннабиса разрешат продавать на Украине без возрастных ограничений.
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В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаЧеркассыОльга Стефанишина
 
 
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