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Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны - РИА Новости, 02.10.2024
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17:20 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/izrail-1976001417.html
Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны
Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны - РИА Новости, 02.10.2024
Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи, хайфском округе и ряде других северных районов, разрешив более... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:20
2024-10-02T17:20
в мире
израиль
ливан
голанские высоты
хасан насралла
хезболла
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи, хайфском округе и ряде других северных районов, разрешив более многочисленные собрания, сообщила в среду пресс-служба армии. "После оценки ситуации было принято решение о внесении изменений в инструкции службы командования тыла в районе Северных Голанских высот, Южных Голанских высот (региональный совет Эмек ха-Ярден), Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Нижней Галилеи. Дано разрешение проводить собрания из 50 человек на открытой площадке (вместо 10) и из 250 человек в закрытом помещении (вместо 150)", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что в северных районах рядом с крупным городом Хайфа разрешены собрания на 60 человек на открытом воздухе, ранее разрешались собрания не более 30 людей. На остальных территориях изменений в директивах службы командования тыла нет. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хасан насралла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Голанские высоты, Хасан Насралла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны

ЦАХАЛ разрешила более многочисленные собрания в районе Голанских высот и Галилеи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи, хайфском округе и ряде других северных районов, разрешив более многочисленные собрания, сообщила в среду пресс-служба армии.
"После оценки ситуации было принято решение о внесении изменений в инструкции службы командования тыла в районе Северных Голанских высот, Южных Голанских высот (региональный совет Эмек ха-Ярден), Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Нижней Галилеи. Дано разрешение проводить собрания из 50 человек на открытой площадке (вместо 10) и из 250 человек в закрытом помещении (вместо 150)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что в северных районах рядом с крупным городом Хайфа разрешены собрания на 60 человек на открытом воздухе, ранее разрешались собрания не более 30 людей. На остальных территориях изменений в директивах службы командования тыла нет.
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.
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В миреИзраильЛиванГоланские высотыХасан НасраллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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