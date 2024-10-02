https://ria.ru/20241002/izrail-1976001417.html

Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны

Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны - РИА Новости, 02.10.2024

Армия Израиля ослабила ряд ограничений на севере страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи, хайфском округе и ряде других северных районов, разрешив более... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

2024-10-02T17:20

в мире

израиль

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голанские высоты

хасан насралла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ослабила ряд ограничений в районе Голанских высот, Галилеи, хайфском округе и ряде других северных районов, разрешив более многочисленные собрания, сообщила в среду пресс-служба армии. "После оценки ситуации было принято решение о внесении изменений в инструкции службы командования тыла в районе Северных Голанских высот, Южных Голанских высот (региональный совет Эмек ха-Ярден), Верхней Галилеи, Центральной Галилеи и Нижней Галилеи. Дано разрешение проводить собрания из 50 человек на открытой площадке (вместо 10) и из 250 человек в закрытом помещении (вместо 150)", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что в северных районах рядом с крупным городом Хайфа разрешены собрания на 60 человек на открытом воздухе, ранее разрешались собрания не более 30 людей. На остальных территориях изменений в директивах службы командования тыла нет. В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала сухопутную операцию на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что проводит ограниченные рейды против военизированной группировки "Хезболла" в приграничном районе. Во второй половине сентября Израиль под предлогом нанесения урона инфраструктуре движения "Хезболла" начал массированные бомбардировки Ливана. Среди погибших – не только лидер движения "Хезболла" шейх Хасан Насралла и ряд руководителей военизированной группировки, но и мирные граждане, число которых продолжает расти.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975934408.html

израиль

ливан

голанские высоты

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в мире, израиль, ливан, голанские высоты, хасан насралла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024