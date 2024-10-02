Рейтинг@Mail.ru
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:06
2024-10-02T11:06
в мире
израиль
иран
азербайджан
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876115_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_ed1fe4577ea361b4a7ef11f74a18965e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе Карадж на севере Ирана и в провинции Керманшах на западе страны, а также в иранской провинции Азербайджан, утверждает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Ранее издание сообщало, что атака была совершена ВВС КСИР, а не иранских ВС. "Ракеты были запущены с аэрокосмических баз Корпуса стражей исламской революции в Карадже, Керманшахе и провинции Азербайджан", - говорится в материале. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html
израиль
иран
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975876115_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79cc9641972c3c3edcc668dda59791a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, азербайджан, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Азербайджан, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль

NYT: иранские ВВС атаковали Израиль с аэрокосмических баз в Карадже и Керманшахе

© AP Photo / Maya AlleruzzoЖители Израиля во время удара Ирана
Жители Израиля во время удара Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Жители Израиля во время удара Ирана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе Карадж на севере Ирана и в провинции Керманшах на западе страны, а также в иранской провинции Азербайджан, утверждает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
Ранее издание сообщало, что атака была совершена ВВС КСИР, а не иранских ВС.
"Ракеты были запущены с аэрокосмических баз Корпуса стражей исламской революции в Карадже, Керманшахе и провинции Азербайджан", - говорится в материале.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Глава МИД Ирана прокомментировал ситуацию в регионе
08:51
 
В миреИзраильИранАзербайджанКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала