https://ria.ru/20241002/iran-1975897496.html

NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль

NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль - РИА Новости, 02.10.2024

NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль

ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:06

2024-10-02T11:06

2024-10-02T11:06

в мире

израиль

иран

азербайджан

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе Карадж на севере Ирана и в провинции Керманшах на западе страны, а также в иранской провинции Азербайджан, утверждает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Ранее издание сообщало, что атака была совершена ВВС КСИР, а не иранских ВС. "Ракеты были запущены с аэрокосмических баз Корпуса стражей исламской революции в Карадже, Керманшахе и провинции Азербайджан", - говорится в материале. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/iran-1975869880.html

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в мире, израиль, иран, азербайджан, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024