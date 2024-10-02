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NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
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ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:06
2024-10-02T11:06
2024-10-02T11:06
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корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС ) осуществляли удары по израильской территории с аэрокосмических баз в городе Карадж на севере Ирана и в провинции Керманшах на западе страны, а также в иранской провинции Азербайджан, утверждает газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Ранее издание сообщало, что атака была совершена ВВС КСИР, а не иранских ВС. "Ракеты были запущены с аэрокосмических баз Корпуса стражей исламской революции в Карадже, Керманшахе и провинции Азербайджан", - говорится в материале. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
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в мире, израиль, иран, азербайджан, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Азербайджан, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
NYT назвала место, откуда Иран атаковал Израиль
NYT: иранские ВВС атаковали Израиль с аэрокосмических баз в Карадже и Керманшахе