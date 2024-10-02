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ГД одобрила проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге - РИА Новости, 02.10.2024
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15:53 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975975527.html
ГД одобрила проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге
ГД одобрила проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге - РИА Новости, 02.10.2024
ГД одобрила проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается наделить Санкт-Петербург правом проведения государственной... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:53
2024-10-02T15:53
санкт-петербург
россия
андрей кутепов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается наделить Санкт-Петербург правом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ряда объектов капстроительства. Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков. "Представляется целесообразным реализовать в отношении города федерального значения Санкт-Петербурга предусмотренную ГрК РФ возможность передачи части полномочий РФ по проведению государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в отношении указанных выше объектов (уникальных объектов, объектов метрополитена, культурного наследия федерального значения и других), строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить на территории Санкт-Петербурга", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту. Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев речь в законопроекте идет, в частности, об объектах культурного наследия федерального значения, а также объектах инфраструктуры железнодорожного и воздушного транспорта. "Инициатива позволит сократить сроки реализации приоритетных для Санкт-Петербурга проектов, что будет способствовать его более динамичному развитию и улучшению качества жизни горожан. Сейчас объекты культурного наследия (ОКН), расположенные в плотной исторической застройке центра Санкт-Петербурга, нередко между собой взаимосвязаны. Объекты федерального и регионального значения могут быть связаны общими брандмауэрными стенами и инженерными коммуникациями, общим фундаментом. Из-за этого при строительстве в историческом центре часто затрагивают объекты культурного наследия разных уровней", - отметил он. По мнению парламентария, данная проблема особенно остро проявляется при проведении работ на инженерных сетях Санкт-Петербурга, когда в зону влияния строительных работ на линейном объекте могут одновременно попадать сразу несколько ОКН различного уровня принадлежности. -0-
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975941212.html
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санкт-петербург, россия, андрей кутепов, владимир кошелев, госдума рф
Санкт-Петербург, Россия, Андрей Кутепов, Владимир Кошелев, Госдума РФ
ГД одобрила проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге

Госдума приняла проект о госэкспертизе объектов капстроительства в Петербурге

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы РФ
В здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается наделить Санкт-Петербург правом проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ряда объектов капстроительства.
Законопроект внесли в Госдуму сенаторы РФ Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков.
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"Представляется целесообразным реализовать в отношении города федерального значения Санкт-Петербурга предусмотренную ГрК РФ возможность передачи части полномочий РФ по проведению государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в отношении указанных выше объектов (уникальных объектов, объектов метрополитена, культурного наследия федерального значения и других), строительство или реконструкцию которых предполагается осуществить на территории Санкт-Петербурга", - сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев речь в законопроекте идет, в частности, об объектах культурного наследия федерального значения, а также объектах инфраструктуры железнодорожного и воздушного транспорта.
"Инициатива позволит сократить сроки реализации приоритетных для Санкт-Петербурга проектов, что будет способствовать его более динамичному развитию и улучшению качества жизни горожан. Сейчас объекты культурного наследия (ОКН), расположенные в плотной исторической застройке центра Санкт-Петербурга, нередко между собой взаимосвязаны. Объекты федерального и регионального значения могут быть связаны общими брандмауэрными стенами и инженерными коммуникациями, общим фундаментом. Из-за этого при строительстве в историческом центре часто затрагивают объекты культурного наследия разных уровней", - отметил он.
По мнению парламентария, данная проблема особенно остро проявляется при проведении работ на инженерных сетях Санкт-Петербурга, когда в зону влияния строительных работ на линейном объекте могут одновременно попадать сразу несколько ОКН различного уровня принадлежности. -0-
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