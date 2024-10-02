https://ria.ru/20241002/gosduma-1975897846.html
Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы
Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 02.10.2024
Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы
Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:04
2024-10-02T11:04
2024-10-02T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Столтенберга. Новый генсек заявил, что понимает запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких ограничений за отдельными союзниками. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что человек на должности генсека НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является исключительно секретарем. "Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты. К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, генсек НАТО – это, прежде всего, ставленник США, который призван отстаивать и продвигать их интересы, зачастую в ущерб другим страна альянса.
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
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в мире, сша, марк рютте, йенс столтенберг, михаил шеремет, нато
В мире, США, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Михаил Шеремет, НАТО
Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы
Депутат ГД: новый генсек НАТО продолжит русофобский курс политики альянса