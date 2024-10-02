https://ria.ru/20241002/gosduma-1975897846.html

Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы

Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 02.10.2024

Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы

Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:04

2024-10-02T11:04

2024-10-02T11:04

в мире

сша

марк рютте

йенс столтенберг

михаил шеремет

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Столтенберга. Новый генсек заявил, что понимает запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких ограничений за отдельными союзниками. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что человек на должности генсека НАТО мало что решает, альянс управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является исключительно секретарем. "Новый генсек НАТО болен хронической болезнью, так же как и его предшественник, которая называется русофобия и безумное стремление разрушить мир, разжигая конфликты в различных точках планеты. К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, генсек НАТО – это, прежде всего, ставленник США, который призван отстаивать и продвигать их интересы, зачастую в ущерб другим страна альянса.

https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html

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в мире, сша, марк рютте, йенс столтенберг, михаил шеремет, нато