Европарламент обсудит кандидатуры еврокомиссаров на ближайшие пять лет
ЕП 4 ноября приступит к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие 5 лет
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Европарламент четвертого ноября приступит к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕП.
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"Европарламент приглашает кандидатов на посты в Еврокомиссии выступить перед соответствующими парламентскими комитетами на слушаниях, которые определят, соответствуют ли они предлагаемым должностям", - говорится в документе.
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Обсуждения пройдут до 12 ноября. Для допуска к выступлению перед парламентариями кандидаты должны будут доказать отсутствие конфликта интересов, который может помешать им должным образом работать на посту еврокомиссара.
По завершении обсуждения, избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента, который должны будет утвердить этот список простым большинством голосов.
После этого новый состав Еврокомиссии формально должны будут утвердить квалифицированным большинством главы государств и правительств Евросоюза.
В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.
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