https://ria.ru/20241002/evroparlament-1976044121.html

Европарламент обсудит кандидатуры еврокомиссаров на ближайшие пять лет

Европарламент обсудит кандидатуры еврокомиссаров на ближайшие пять лет - РИА Новости, 02.10.2024

Европарламент обсудит кандидатуры еврокомиссаров на ближайшие пять лет

Европарламент четвертого ноября приступит к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕП. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:38

2024-10-02T21:38

2024-10-02T21:38

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Европарламент четвертого ноября приступит к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе ЕП. "Европарламент приглашает кандидатов на посты в Еврокомиссии выступить перед соответствующими парламентскими комитетами на слушаниях, которые определят, соответствуют ли они предлагаемым должностям", - говорится в документе. Обсуждения пройдут до 12 ноября. Для допуска к выступлению перед парламентариями кандидаты должны будут доказать отсутствие конфликта интересов, который может помешать им должным образом работать на посту еврокомиссара. По завершении обсуждения, избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента, который должны будет утвердить этот список простым большинством голосов. После этого новый состав Еврокомиссии формально должны будут утвердить квалифицированным большинством главы государств и правительств Евросоюза. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

https://ria.ru/20240925/rossija-1974650172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент