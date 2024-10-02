https://ria.ru/20241002/es-1975899005.html

В ЕС отреагировали на инициативу КНР и Бразилии по платформе "Друзья мира"

В ЕС отреагировали на инициативу КНР и Бразилии по платформе "Друзья мира" - РИА Новости, 02.10.2024

В ЕС отреагировали на инициативу КНР и Бразилии по платформе "Друзья мира"

В ЕС приняли к сведению встречу, организованную Китаем и Бразилией на полях ГА ООН по создаваемой платформе "Друзья мира" для урегулирования украинского... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:10

2024-10-02T11:10

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. В ЕС приняли к сведению встречу, организованную Китаем и Бразилией на полях ГА ООН по создаваемой платформе "Друзья мира" для урегулирования украинского кризиса, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, добавив, что эта инициатива якобы "может привести к разногласиям". "Мы приняли к сведению встречу, организованную Китаем и Бразилией на полях ГА ООН, в которой участвовали 17 стран, из них три - в качестве наблюдателей, и ее совместное заявление, принятое только 13 участниками. Несмотря на заявленное ими неприятие "конфронтации в мире", шесть пунктов, выдвинутых Китаем и Бразилией, не полностью отражают Устав ООН и могут привести к новым разногласиям", - сказал собеседник агентства. Он вновь заявил, что в Брюсселе "реальными усилиями по достижению мира" считают так называемую "формулу мира" Владимира Зеленского и встречу по Украине, которая прошла летом в Швейцарии. "В настоящее время уже предпринимаются реальные усилия по достижению мира, поддерживаемые подавляющим большинством членов ООН: более 100 стран и международных организаций поддержали "формулу мира" Украины, приняв участие в саммите мира в Швейцарии в июне, и более 90 стран подписали совместное заявление, принятое на этом саммите", - сказал Стано. Он также напомнил о резолюции ГА ООН по Украине. "Это четкая воля, выраженная международным сообществом, и она должна направлять любые мирные усилия", - заключил представитель внешнеполитической службы Евросоюза. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил о создании странами глобального Юга платформы "Друзья мира" для мирного разрешения украинского кризиса. Китайский дипломат добавил, что "Друзья мира" - это "не закрытая группа, а открытая платформа, она стремится не к конкуренции и конфронтации, а к инклюзивному диалогу". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать урегулированию украинского кризиса. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche сказал, что китайско-бразильская инициатива "Друзья мира" стала продолжением попыток Венгрии добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский раскритиковал план Бразилии и Китая. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать их мирные инициативы, так как решать за Киев будет Запад. Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что так называемая "формула мира" Зеленского - не единственный мирный план по Украине, который можно обсуждать и поддерживать. Бидо добавил, что, по мнению Швейцарии, любая мирная инициатива по Украине, основанная на международном праве и Уставе ООН, должна быть рассмотрена. В то же время, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что присоединение Венгрии к китайско-бразильской инициативе по Украине нарушает единство Евросоюза, который признает исключительно "формулу мира" Зеленского. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 110 стран. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошло заседание 15 государств, включая Францию, Швейцарию и Венгрию, которые готовят формирование группы "Друзья мира" для продвижения мирной инициативы Китая и Бразилии. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975568007.html

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975897846.html

https://ria.ru/20241002/nato-1975875058.html

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