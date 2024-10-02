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Общественное ТВ Армении пригласило лидера протестов на интервью - РИА Новости, 02.10.2024
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22:04 02.10.2024 (обновлено: 22:18 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/erevan-1976045776.html
Общественное ТВ Армении пригласило лидера протестов на интервью
Общественное ТВ Армении пригласило лидера протестов на интервью - РИА Новости, 02.10.2024
Общественное ТВ Армении пригласило лидера протестов на интервью
Общественное телевидение Армении заявило о готовности провести интервью в прямом эфире с лидером протестного движения, архиепископом Багратом Галстаняном. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:04
2024-10-02T22:18
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Общественное телевидение Армении заявило о готовности провести интервью в прямом эфире с лидером протестного движения, архиепископом Багратом Галстаняном. В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир. В распространенном заявлении общественного телевидения отмечается, что с момента возникновения движения вещатель неоднократно направлял приглашение его лидерам и в большинстве случаев получал отказ. "Тех, кто не отказывался от интервью, мы принимали в нашем эфире. Как и прежде, общественная телекомпания верна своей миссии, и приглашение остается в силе. Мы готовы принять Баграта Галстаняна или любого из лидеров движения в прямом эфире в формате интервью", - говорится в заявлении телевидения, опубликованном в соцсети Facebook*.В ответ на заявление общественного телевидения, лидер движения отметил, что время для проведения интервью уже давно прошло. "Нам не нужно интервью в прямом эфире. Нам нужно передать в эфире послание. Время интервью давно прошло", - сказал он журналистам. Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240922/armeniya-1974110712.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян, facebook, ереван
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян, Facebook, Ереван
Общественное ТВ Армении пригласило лидера протестов на интервью

Общественное ТВ Армении готово провести интервью с лидером протестного движения

© SputnikУчастники акции протеста в Ереване
Участники акции протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Sputnik
Участники акции протеста в Ереване
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Общественное телевидение Армении заявило о готовности провести интервью в прямом эфире с лидером протестного движения, архиепископом Багратом Галстаняном.
В среду вечером участники акции процесса с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна направились к зданию общественного телевидения, требуя предоставить им прямой эфир.
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В распространенном заявлении общественного телевидения отмечается, что с момента возникновения движения вещатель неоднократно направлял приглашение его лидерам и в большинстве случаев получал отказ.
"Тех, кто не отказывался от интервью, мы принимали в нашем эфире. Как и прежде, общественная телекомпания верна своей миссии, и приглашение остается в силе. Мы готовы принять Баграта Галстаняна или любого из лидеров движения в прямом эфире в формате интервью", - говорится в заявлении телевидения, опубликованном в соцсети Facebook*.
В ответ на заявление общественного телевидения, лидер движения отметил, что время для проведения интервью уже давно прошло.
"Нам не нужно интервью в прямом эфире. Нам нужно передать в эфире послание. Время интервью давно прошло", - сказал он журналистам.
Галстанян в конце сентября анонсировал возобновление активной борьбы со 2 октября. Он заявил, что борьба вступит в интенсивную и последовательную фазу с гарантированной победой.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходили в Ереване с 9 мая. С середины июня активность движения спала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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