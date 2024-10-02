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Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива - РИА Новости, 02.10.2024
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16:00 02.10.2024 (обновлено: 16:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/efir-1975977280.html
Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива
Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива - РИА Новости, 02.10.2024
Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива
Неизвестный преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир в Тель-Авиве, сообщил в соцсети Х глава управления по... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:00
2024-10-02T16:04
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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Неизвестный преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир в Тель-Авиве, сообщил в соцсети Х глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Неизвестный ворвался в среду в прямой эфир корреспондента турецкого гостелеканала с обвинениями о том, что он якобы не правдиво освещает события. Нападавший использовал нецензурные слова в адрес журналиста и пытался отнять камеру у оператора. "Израильский оккупант преследовал команду TRT Haber во время прямого эфира и пытался остановить трансляцию", - говорится в сообщении. По словам Алтуна, полиция задержала сотрудников турецкого телеканала. Кроме того, глава управления по коммуникациям при администрации турецкого президента осудил нападение на сотрудников телеканала TRT Haber и назвал это "полным безумием". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая ранее на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе, в частности к гибели журналистов.
https://ria.ru/20240331/postradavshiy-1937001296.html
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в мире, турция, тель-авив, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Турция, Тель-Авив, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива

В Тель-Авиве мужчина преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Неизвестный преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир в Тель-Авиве, сообщил в соцсети Х глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Неизвестный ворвался в среду в прямой эфир корреспондента турецкого гостелеканала с обвинениями о том, что он якобы не правдиво освещает события. Нападавший использовал нецензурные слова в адрес журналиста и пытался отнять камеру у оператора.
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"Израильский оккупант преследовал команду TRT Haber во время прямого эфира и пытался остановить трансляцию", - говорится в сообщении.
По словам Алтуна, полиция задержала сотрудников турецкого телеканала.
Кроме того, глава управления по коммуникациям при администрации турецкого президента осудил нападение на сотрудников телеканала TRT Haber и назвал это "полным безумием".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая ранее на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе, в частности к гибели журналистов.
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