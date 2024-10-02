https://ria.ru/20241002/efir-1975977280.html

Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива

Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива - РИА Новости, 02.10.2024

Мужчина пытался прервать эфир турецкого канала из Тель-Авива

Неизвестный преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир в Тель-Авиве, сообщил в соцсети Х глава управления по... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:00

2024-10-02T16:00

2024-10-02T16:04

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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Неизвестный преследовал команду турецкого гостелеканала TRT Haber и пытался прервать прямой эфир в Тель-Авиве, сообщил в соцсети Х глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Неизвестный ворвался в среду в прямой эфир корреспондента турецкого гостелеканала с обвинениями о том, что он якобы не правдиво освещает события. Нападавший использовал нецензурные слова в адрес журналиста и пытался отнять камеру у оператора. "Израильский оккупант преследовал команду TRT Haber во время прямого эфира и пытался остановить трансляцию", - говорится в сообщении. По словам Алтуна, полиция задержала сотрудников турецкого телеканала. Кроме того, глава управления по коммуникациям при администрации турецкого президента осудил нападение на сотрудников телеканала TRT Haber и назвал это "полным безумием". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая ранее на Генассамблее ООН, обвинил международное сообщество и организации в бездействии в отношении ситуации в Газе, в частности к гибели журналистов.

https://ria.ru/20240331/postradavshiy-1937001296.html

https://ria.ru/20240818/gaza-1966932602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, тель-авив, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон