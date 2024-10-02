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В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина - РИА Новости, 02.10.2024
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22:18 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html
В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина
В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина - РИА Новости, 02.10.2024
В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина
Беременная пассажирка автомобиля Infiniti, который в среду последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, умерла... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:18
2024-10-02T22:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Беременная пассажирка автомобиля Infiniti, который в среду последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, умерла в больнице, в отношении водителя (мужа погибшей) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало об аварии, которая произошла на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. Водитель Infiniti, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet, а после этого – со стоявшим на обочине грузовым автомобилем Volvo, а затем с Toyota. В результате ДТП водитель Infiniti был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а двое пассажиров (в том числе беременная женщина) попали в больницу в тяжелом состоянии. "Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности", – говорится в сообщении. Как установили полицейские, за рулем Infiniti находился 22-летний муж погибшей, который самостоятельно покинул больницу, в которую был доставлен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого", – заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, кад, volvo ab, chevrolet, toyota corolla
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, КАД, Volvo AB, Chevrolet, Toyota Corolla
В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

В Петербурге беременная пассажирка Infiniti умерла в больнице после ДТП на КАД

© Фото : Петербургская полиция/TelegramМесто ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Место ДТП, где автомобиль Infiniti столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Беременная пассажирка автомобиля Infiniti, который в среду последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, умерла в больнице, в отношении водителя (мужа погибшей) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство информировало об аварии, которая произошла на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. Водитель Infiniti, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet, а после этого – со стоявшим на обочине грузовым автомобилем Volvo, а затем с Toyota. В результате ДТП водитель Infiniti был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а двое пассажиров (в том числе беременная женщина) попали в больницу в тяжелом состоянии.
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«
"Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности", – говорится в сообщении.
Как установили полицейские, за рулем Infiniti находился 22-летний муж погибшей, который самостоятельно покинул больницу, в которую был доставлен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого", – заключают в ГУМВД.
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