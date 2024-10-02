https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html

В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина - РИА Новости, 02.10.2024

В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

Беременная пассажирка автомобиля Infiniti, который в среду последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, умерла... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:18

2024-10-02T22:18

2024-10-02T22:18

происшествия

авто

россия

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кад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Беременная пассажирка автомобиля Infiniti, который в среду последовательно столкнулся с тремя машинами на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, умерла в больнице, в отношении водителя (мужа погибшей) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало об аварии, которая произошла на 64-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе. Водитель Infiniti, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Chevrolet, а после этого – со стоявшим на обочине грузовым автомобилем Volvo, а затем с Toyota. В результате ДТП водитель Infiniti был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а двое пассажиров (в том числе беременная женщина) попали в больницу в тяжелом состоянии. "Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности", – говорится в сообщении. Как установили полицейские, за рулем Infiniti находился 22-летний муж погибшей, который самостоятельно покинул больницу, в которую был доставлен. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). "Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого", – заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html

https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, санкт-петербург, кад, volvo ab, chevrolet, toyota corolla