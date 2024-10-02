https://ria.ru/20241002/dnr-1975968217.html

В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар

В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар - РИА Новости, 02.10.2024

В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар

Спасатели в ДНР ликвидировали 191 пожар за минувшие сутки, 126 из них - природные, из-за которых выгорело около 790 гектаров сухостоя, сообщили в региональном... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:32

2024-10-02T15:32

2024-10-02T15:32

донецкая народная республика

торез

снежное

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Спасатели в ДНР ликвидировали 191 пожар за минувшие сутки, 126 из них - природные, из-за которых выгорело около 790 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС. "Ликвидирован 191 пожар. Саперы МЧС 14 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 19 взрывоопасных предметов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет региональное МЧС, 126 из вспыхнувших пожаров - природные, уничтожено около 790 гектаров сухостоя. Наиболее крупные возгорания сухой растительности зафиксированы в Амвросиевском и Старобешевском муниципальных округах, а также городах Торез и Снежное. Ранее МЧС ДНР сообщало, что во вторник и среду на территории региона ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.

https://ria.ru/20241001/pozhary-1975649541.html

донецкая народная республика

торез

снежное

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донецкая народная республика, торез, снежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)