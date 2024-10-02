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В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар - РИА Новости, 02.10.2024
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15:32 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dnr-1975968217.html
В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар
В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар - РИА Новости, 02.10.2024
В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар
Спасатели в ДНР ликвидировали 191 пожар за минувшие сутки, 126 из них - природные, из-за которых выгорело около 790 гектаров сухостоя, сообщили в региональном... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:32
2024-10-02T15:32
донецкая народная республика
торез
снежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Спасатели в ДНР ликвидировали 191 пожар за минувшие сутки, 126 из них - природные, из-за которых выгорело около 790 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС. "Ликвидирован 191 пожар. Саперы МЧС 14 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 19 взрывоопасных предметов", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет региональное МЧС, 126 из вспыхнувших пожаров - природные, уничтожено около 790 гектаров сухостоя. Наиболее крупные возгорания сухой растительности зафиксированы в Амвросиевском и Старобешевском муниципальных округах, а также городах Торез и Снежное. Ранее МЧС ДНР сообщало, что во вторник и среду на территории региона ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.
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донецкая народная республика
торез
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донецкая народная республика, торез, снежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецкая Народная Республика, Торез, Снежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар

МЧС: в ДНР за сутки ликвидировали 191 пожар, 126 из них природные

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Спасатели в ДНР ликвидировали 191 пожар за минувшие сутки, 126 из них - природные, из-за которых выгорело около 790 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС.
"Ликвидирован 191 пожар. Саперы МЧС 14 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожено 19 взрывоопасных предметов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет региональное МЧС, 126 из вспыхнувших пожаров - природные, уничтожено около 790 гектаров сухостоя. Наиболее крупные возгорания сухой растительности зафиксированы в Амвросиевском и Старобешевском муниципальных округах, а также городах Торез и Снежное.
Ранее МЧС ДНР сообщало, что во вторник и среду на территории региона ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В России потушили 54 природных пожара за сутки
1 октября, 08:45
 
Донецкая Народная РеспубликаТорезСнежноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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