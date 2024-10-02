https://ria.ru/20241002/chekaliny-1975873213.html

Источник: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам

Источник: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам - РИА Новости, 02.10.2024

Источник: на Чекалиных завели дело за перевод по подложным документам

МВД возбудило новое уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:14

2024-10-02T09:14

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. МВД возбудило новое уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию. "В отношении Чекалиных МВД возбудило уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск", — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело — об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств.В мае 2024-го Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.

https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html

https://ria.ru/20241002/kosenko-1975867816.html

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происшествия, дубай