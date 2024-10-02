https://ria.ru/20241002/briks-1975939524.html

Лидеры БРИКС обсудят Ближний Восток на саммите, заявил Рябков

Лидеры БРИКС обсудят Ближний Восток на саммите, заявил Рябков - РИА Новости, 02.10.2024

Лидеры БРИКС обсудят Ближний Восток на саммите, заявил Рябков

Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание проблемам и кризисам на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:10

2024-10-02T14:10

2024-10-02T14:11

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание проблемам и кризисам на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "То, что сейчас происходит, буквально в эти дни, в регионе с точки зрения открытого конфликта, безусловно, получит максимальное внимание со стороны БРИКС, и в двусторонних контактах на уровне лидеров и министров иностранных дел, и в Казани разговор на эту тему пойдет самым прямым и непосредственным образом", - сказал Рябков в интервью "Известиям". Он отметил, что глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас принял приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани в конце октября. "Предстоят очень серьезные и важные беседы и переговоры. Ситуация практически выходит из-под контроля. Агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США привел уже к огромным жертвам и к нарастанию опасности перерастания всего этого в еще более широкий, еще более кровавый конфликт", - заключил Рябков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Армия Израиля заявила, что было выпущено около 180 баллистических ракет. По словам военных, большую их часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди израильских граждан. СМИ сообщали о гибели на Западном берегу реки Иордан, предположительно, палестинца из сектора Газа. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240920/sammit-1973848640.html

https://ria.ru/20240923/briks-1974257503.html

https://ria.ru/20241002/briks-1975939034.html

https://ria.ru/20240911/briks-1972073106.html

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в мире, израиль, россия, казань, сергей рябков, махмуд аббас, хасан насрулла, брикс, хезболла