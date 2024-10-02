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Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 02.10.2024
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13:56 02.10.2024 (обновлено: 14:03 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/briks-1975939034.html
Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани
Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 02.10.2024
Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердили РИА Новости в офисе премьера. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:56
2024-10-02T14:03
малайзия
казань
брикс
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердили РИА Новости в офисе премьера.Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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малайзия, казань, брикс, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, россия, в мире
Малайзия, Казань, БРИКС, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, Россия, В мире
Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердили РИА Новости в офисе премьера.
Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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МалайзияКазаньБРИКСАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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