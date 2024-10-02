https://ria.ru/20241002/briks-1975939034.html

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 02.10.2024

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердили РИА Новости в офисе премьера. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:56

2024-10-02T13:56

2024-10-02T14:03

малайзия

казань

брикс

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в саммите БРИКС в Казани, подтвердили РИА Новости в офисе премьера.Ранее Анвар Ибрагим заявлял, что на полях ВЭФ-2024 получил приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975849404.html

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