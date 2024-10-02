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Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой - РИА Новости, 02.10.2024
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10:06 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/bayazitova-1975886486.html
Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой
Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой - РИА Новости, 02.10.2024
Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:06
2024-10-02T10:06
владимирская область
москва
владимир
александра баязитова
ева меркачева
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
промсвязьбанк
происшествия
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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, осужденной за вымогательство денег. Как сообщила накануне в "МК" член СПЧ Ева Меркачева, Баязитову этапировали во Владимир, а затем перевели в ИК-1. Найти форму для неё не удалось, и заключенная переживает, что это может плохо отразиться на УДО. Кроме того, Баязитова подала прошение о помиловании президенту. Позднее Меркачева сообщила со ссылкой на ФСИН, что для заключенной сошьют форму с учетом ее параметров. "Была в ИК-1. Обращений раньше не поступало… на личный прием не обращалась также. Каких-либо вопросов от нее не поступало", - ответила Романова на вопрос, не поступали ли обращения от Баязитовой. Омбудсмен уточнила, что не располагает информацией о нахождении Баязитовой в ИК-1 Владимирской области. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html
https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html
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владимирская область, москва, владимир, александра баязитова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), промсвязьбанк, происшествия
Владимирская область, Москва, Владимир, Александра Баязитова, Ева Меркачева, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Промсвязьбанк, Происшествия
Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой

Омбудсмен Романова не получала обращений от осужденной журналистки Баязитовой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, осужденной за вымогательство денег.
Как сообщила накануне в "МК" член СПЧ Ева Меркачева, Баязитову этапировали во Владимир, а затем перевели в ИК-1. Найти форму для неё не удалось, и заключенная переживает, что это может плохо отразиться на УДО. Кроме того, Баязитова подала прошение о помиловании президенту. Позднее Меркачева сообщила со ссылкой на ФСИН, что для заключенной сошьют форму с учетом ее параметров.
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"Была в ИК-1. Обращений раньше не поступало… на личный прием не обращалась также. Каких-либо вопросов от нее не поступало", - ответила Романова на вопрос, не поступали ли обращения от Баязитовой.
Омбудсмен уточнила, что не располагает информацией о нахождении Баязитовой в ИК-1 Владимирской области.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
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Владимирская областьМоскваВладимирАлександра БаязитоваЕва МеркачеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПромсвязьбанкПроисшествия
 
 
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