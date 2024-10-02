https://ria.ru/20241002/bayazitova-1975886486.html

Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой

Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой - РИА Новости, 02.10.2024

Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:06

2024-10-02T10:06

2024-10-02T10:06

владимирская область

москва

владимир

александра баязитова

ева меркачева

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

промсвязьбанк

происшествия

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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, осужденной за вымогательство денег. Как сообщила накануне в "МК" член СПЧ Ева Меркачева, Баязитову этапировали во Владимир, а затем перевели в ИК-1. Найти форму для неё не удалось, и заключенная переживает, что это может плохо отразиться на УДО. Кроме того, Баязитова подала прошение о помиловании президенту. Позднее Меркачева сообщила со ссылкой на ФСИН, что для заключенной сошьют форму с учетом ее параметров. "Была в ИК-1. Обращений раньше не поступало… на личный прием не обращалась также. Каких-либо вопросов от нее не поступало", - ответила Романова на вопрос, не поступали ли обращения от Баязитовой. Омбудсмен уточнила, что не располагает информацией о нахождении Баязитовой в ИК-1 Владимирской области. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.

https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html

https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимирская область, москва, владимир, александра баязитова, ева меркачева, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), промсвязьбанк, происшествия