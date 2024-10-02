Омбудсмен не получала обращений от журналистки Баязитовой
Омбудсмен Романова не получала обращений от осужденной журналистки Баязитовой
Журналистка Александра Баязитова . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила РИА Новости, что не получала обращений от журналистки Александры Баязитовой, осужденной за вымогательство денег.
Как сообщила накануне в "МК" член СПЧ Ева Меркачева, Баязитову этапировали во Владимир, а затем перевели в ИК-1. Найти форму для неё не удалось, и заключенная переживает, что это может плохо отразиться на УДО. Кроме того, Баязитова подала прошение о помиловании президенту. Позднее Меркачева сообщила со ссылкой на ФСИН, что для заключенной сошьют форму с учетом ее параметров.
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"Была в ИК-1. Обращений раньше не поступало… на личный прием не обращалась также. Каких-либо вопросов от нее не поступало", - ответила Романова на вопрос, не поступали ли обращения от Баязитовой.
Омбудсмен уточнила, что не располагает информацией о нахождении Баязитовой в ИК-1 Владимирской области.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
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