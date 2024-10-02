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В Дагестане по делу о взятке арестовали мэра Избербаша
В Дагестане по делу о взятке арестовали мэра Избербаша - РИА Новости, 02.10.2024
В Дагестане по делу о взятке арестовали мэра Избербаша
Суд арестовал мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:09
2024-10-02T19:09
2024-10-02T19:16
происшествия
избербаш
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по избранию меры пресечения прошло в Советском районном суде Махачкалы. "Избрать в отношении Исакова… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября", – сказал судья.О задержании Исакова стало известно во вторник. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
https://ria.ru/20240802/sledstvie-1963586478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, избербаш, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Избербаш, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане по делу о взятке арестовали мэра Избербаша
Суд арестовал мэра дагестанского Избербаша по делу о взятке на 3,9 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова на два месяца по делу о взятке на 3,9 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание по избранию меры пресечения прошло в Советском районном суде Махачкалы.
«
"Избрать в отношении Исакова… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 30 ноября", – сказал судья.
О задержании Исакова стало известно во вторник. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.