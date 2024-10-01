https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975643722.html

"Разворот". В Киеве заявили о потере важного союзника из-за Зеленского

"Разворот". В Киеве заявили о потере важного союзника из-за Зеленского - РИА Новости, 01.10.2024

"Разворот". В Киеве заявили о потере важного союзника из-за Зеленского

Поддержка МИД Швейцарии мирного плана Китая и Бразилии по Украине является закономерным следствием недовольства тупиковой политикой Зеленского, такое мнение... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T06:51

2024-10-01T06:51

2024-10-01T06:51

в мире

бразилия

украина

александр дубинский

оон

китай

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Поддержка МИД Швейцарии мирного плана Китая и Бразилии по Украине является закономерным следствием недовольства тупиковой политикой Зеленского, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Швейцарская поддержка мирного плана Китая-Бразилии - вещь закономерная. Выступив партнером в украинском “мирном саммите”, швейцарцы стали подельниками Владимира Александровича, который всех кинул, так как не планировал никаких переговоров с Россией по итогам саммита, а использовал его как военную хитрость", — написал политик.По словам Дубинского, Швейцария стала первой из стран Запада, которая отвернулась от Зеленского и объявила о готовности принять другие предложения по урегулированию конфликта на Украине."Второй раз эта афера (Зеленского — Прим. ред.) не пройдет. <...> Швейцария — это только первый сигнал о том, что надо менять подход, но Зеленскому сильно удобно и дальше рядиться в камуфляж", — считает он.Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. На прошлой неделе руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что Швейцария приветствует и поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, поскольку она основана на ценностях ООН.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975632844.html

https://ria.ru/20241001/vooruzhenie-1975639143.html

бразилия

украина

китай

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в мире, бразилия, украина, александр дубинский, оон, китай, владимир зеленский