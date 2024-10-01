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В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 01.10.2024
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14:47 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zelenskij-1975733813.html
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта - РИА Новости, 01.10.2024
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта
Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине, в случае его завершения его ждет суд и тюрьма, считает выехавший из страны депутат... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:47
2024-10-01T14:47
в мире
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россия
стамбул
владимир зеленский
давид арахамия
борис джонсон
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине, в случае его завершения его ждет суд и тюрьма, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Он (Зеленский – ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно. Сейчас они все грабят как в последний раз, потому что их конец близок", - написал Дмитрук.По его мнению, остановить конфликт можно было еще в марте 2022 года на переговорах России и Украины в Стамбуле, но Зеленский "в очередной раз обманул всех" и не выполнил свои обязательства. "Поэтому война продолжается! А людей, которые могли говорить с РФ, убрали. Сам Зеленский неспособен на прямой диалог с Москвой", - добавил Дмитрук. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975643722.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, давид арахамия, борис джонсон, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Борис Джонсон, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, зачем Зеленскому нужно продолжение конфликта

Депутат Рады: в мирной Украине Зеленского ждет тюрьма

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине, в случае его завершения его ждет суд и тюрьма, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Он (Зеленский – ред.) будет тянуть как можно дольше, чтобы война продолжалась. В мирной Украине у него нет шансов, а вообще его ждет суд и тюрьма. Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно. Сейчас они все грабят как в последний раз, потому что их конец близок", - написал Дмитрук.
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По его мнению, остановить конфликт можно было еще в марте 2022 года на переговорах России и Украины в Стамбуле, но Зеленский "в очередной раз обманул всех" и не выполнил свои обязательства.
"Поэтому война продолжается! А людей, которые могли говорить с РФ, убрали. Сам Зеленский неспособен на прямой диалог с Москвой", - добавил Дмитрук.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
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В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийДавид АрахамияБорис ДжонсонВерховная Рада Украины
 
 
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