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Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами - РИА Новости, 01.10.2024
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23:00 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/volodin-1975835179.html
Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами
Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами - РИА Новости, 01.10.2024
Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T23:00
2024-10-01T23:00
общество
россия
таджикистан
вячеслав володин
елена драпеко
госдума рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами после рассказа депутата ГД Елены Драпеко о садовнике, желающем жениться в РФ при наличии детей в Таджикистане. На пленарном заседании Госдумы Драпеко привела в пример знакомого садовника, который рассказал ей, что собирается жениться в России при наличии троих детей в Таджикистане. "Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять. Они тоже должны разбираться, с кем оформляют отношения. Тем более сейчас три года (нужно находиться в браке, чтобы получить РВП - ред.). Об этом. Вот не знаю там, как согласна, а здесь не нужно, особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми устанавливается срок нахождения в браке в три года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.
https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html
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общество, россия, таджикистан, вячеслав володин, елена драпеко, госдума рф
Общество, Россия, Таджикистан, Вячеслав Володин, Елена Драпеко, Госдума РФ
Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами

Спикер Госдумы Володин призвал не вводить бабушек в блуд с мигрантами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами после рассказа депутата ГД Елены Драпеко о садовнике, желающем жениться в РФ при наличии детей в Таджикистане.
На пленарном заседании Госдумы Драпеко привела в пример знакомого садовника, который рассказал ей, что собирается жениться в России при наличии троих детей в Таджикистане.
«
"Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять. Они тоже должны разбираться, с кем оформляют отношения. Тем более сейчас три года (нужно находиться в браке, чтобы получить РВП - ред.). Об этом. Вот не знаю там, как согласна, а здесь не нужно, особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.
Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми устанавливается срок нахождения в браке в три года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.
Свидетельство о браке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Фиктивный брак станет бесполезным для получения РВП, заявил Володин
26 сентября, 16:59
 
ОбществоРоссияТаджикистанВячеслав ВолодинЕлена ДрапекоГосдума РФ
 
 
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