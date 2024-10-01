https://ria.ru/20241001/volodin-1975835179.html

Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами

Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами - РИА Новости, 01.10.2024

Володин призвал бороться с фиктивными браками с мигрантами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T23:00

2024-10-01T23:00

2024-10-01T23:00

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россия

таджикистан

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елена драпеко

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой бороться с вовлечением пенсионерок в незаконные схемы заключения фиктивных браков с мигрантами после рассказа депутата ГД Елены Драпеко о садовнике, желающем жениться в РФ при наличии детей в Таджикистане. На пленарном заседании Госдумы Драпеко привела в пример знакомого садовника, который рассказал ей, что собирается жениться в России при наличии троих детей в Таджикистане. "Так что с садовником проведите беседу. Пускай едет к своей семье. Не надо нам таких здесь, чтобы наших женщин дурачили. И женщинам надо объяснять. Они тоже должны разбираться, с кем оформляют отношения. Тем более сейчас три года (нужно находиться в браке, чтобы получить РВП - ред.). Об этом. Вот не знаю там, как согласна, а здесь не нужно, особенно наших бабушек не надо в блуд этот вводить", - сказал Володин на пленарном заседании ГД. Госдума на пленарном заседании приняла поправки, которыми устанавливается срок нахождения в браке в три года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20240926/volodin-1974905415.html

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общество, россия, таджикистан, вячеслав володин, елена драпеко, госдума рф