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В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975794569.html
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины - РИА Новости, 01.10.2024
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины
Конфликт закончится только безоговорочной капитуляцией Украины в военном плане, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:21
2024-10-01T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
юрий ушаков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Конфликт закончится только безоговорочной капитуляцией Украины в военном плане, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Будет безоговорочная капитуляция Украины, это будет военная капитуляция: армия будет распущена, им не позволят остаться в целости", — отметил он.По словам эксперта, киевский режим будет вынужден вывести весь персонал НАТО из страны. При этом Джонсон полагает, что конфликт не продлится долго. Аналитик заметил, что у ВСУ нарушена логистика."Что бы мы ни называли переговорами, они будут похожи на переговоры об урегулировании, которые вели нацисты в конце Второй мировой войны, где речь шла о безоговорочной капитуляции", — резюмировал он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html
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в мире, украина, россия, киев, юрий ушаков, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
В США сделали заявление о безоговорочной капитуляции Украины

Джонсон: Украину ждет только безоговорочная военная капитуляция

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Конфликт закончится только безоговорочной капитуляцией Украины в военном плане, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Будет безоговорочная капитуляция Украины, это будет военная капитуляция: армия будет распущена, им не позволят остаться в целости", — отметил он.
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По словам эксперта, киевский режим будет вынужден вывести весь персонал НАТО из страны. При этом Джонсон полагает, что конфликт не продлится долго. Аналитик заметил, что у ВСУ нарушена логистика.
"Что бы мы ни называли переговорами, они будут похожи на переговоры об урегулировании, которые вели нацисты в конце Второй мировой войны, где речь шла о безоговорочной капитуляции", — резюмировал он.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЮрий УшаковДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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