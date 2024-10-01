https://ria.ru/20241001/ukraina-1975712695.html

Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины - РИА Новости, 01.10.2024

Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:16

2024-10-01T13:16

2024-10-01T13:33

украина

в мире

нато

курская область

марк рютте

йенс столтенберг

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины.Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга."Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", - сказал он.Он пояснил, что с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но с другой стороны, Россия "достигла определенного прогресса на поле боя в этом году".

https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, нато, курская область, марк рютте, йенс столтенберг, россия