https://ria.ru/20241001/ukraina-1975712695.html
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины - РИА Новости, 01.10.2024
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:16
2024-10-01T13:16
2024-10-01T13:33
украина
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марк рютте
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины.Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга."Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", - сказал он.Он пояснил, что с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но с другой стороны, Россия "достигла определенного прогресса на поле боя в этом году".
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
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украина, в мире, нато, курская область, марк рютте, йенс столтенберг, россия
Украина, В мире, НАТО, Курская область, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Россия
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Новый генсек НАТО Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины