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Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины - РИА Новости, 01.10.2024
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13:16 01.10.2024 (обновлено: 13:33 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975712695.html
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины - РИА Новости, 01.10.2024
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины
Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:16
2024-10-01T13:33
украина
в мире
нато
курская область
марк рютте
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины.Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга."Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", - сказал он.Он пояснил, что с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но с другой стороны, Россия "достигла определенного прогресса на поле боя в этом году".
https://ria.ru/20241001/nato-1975709909.html
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украина, в мире, нато, курская область, марк рютте, йенс столтенберг, россия
Украина, В мире, НАТО, Курская область, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Россия
Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

Новый генсек НАТО Рютте назвал ситуацию на поле боя сложной для Украины

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте назвал "сложной" ситуацию на поле боя для Украины.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
"Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", - сказал он.
Он пояснил, что с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но с другой стороны, Россия "достигла определенного прогресса на поле боя в этом году".
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России
Вчера, 13:12
 
УкраинаВ миреНАТОКурская областьМарк РюттеЙенс СтолтенбергРоссия
 
 
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