https://ria.ru/20241001/teatr-1975485648.html

Московский академический театр сатиры

Московский академический театр сатиры - РИА Новости, 01.10.2024

Московский академический театр сатиры

Московский академический театр сатиры – старейший драматический театр Москвы. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T00:52

2024-10-01T00:52

2024-10-01T00:52

справки

москва

театр сатиры (москва)

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Московский академический театр сатиры – старейший драматический театр Москвы.Он открылся 1 октября 1924 года в подвальном этаже дома № 10 в Большом Гнездниковском переулке столицы. Возглавил новый театр режиссер Давид Гутман.Театр сразу "взял курс" на "воплощение живых человеческих характеров". Наиболее подходящим жанром для этого стало сатирическое обозрение – спектакль из нескольких новелл под единой темой. Первым спектаклем нового театра стало обозрение "Москва с точки зрения". Его авторы – молодые драматурги Виктор Типот, Владимир Масс, Николай Эрдман – постоянно дополняли спектакль остротами и словами, подслушанными на московских улицах.В 1924 году труппа театра состояла из 27 человек. В их числе были актеры Георгий Амурский, Яков Волков, Павел Голубецкий, Евгения Данилова, Ольга Дехтерева, Рина Зеленая, Иван Зенин, Рафаил Корф, Федор Курихин, Алексей Лабунцов, Александр Любов, Августа Миклашевская, Ева Милютина, Игорь Стравинский и другие.Среди спектаклей того периода – "Захолустье" (1924), "Европа что надо" (1925), "А не хулиган ли вы, гражданин" (1927), "Сорок палок" (1926) "Таракановщина" (1928) и др.В 1927 году театр открыл филиал на Старой Триумфальной площади ("Московский театр сатиры 2-й", 1-я Брестская улица). Новый зал вмещал более 800 зрителей. К 1930 году театр переехал сюда целиком.В 1933 году главным режиссером стал Николай Горчаков – ученик знаменитых педагогов Константина Станиславского и Евгения Вахтангова. Основой репертуара при Горчакове стала советская комедия. Он продолжил творческие связи с драматургами Валентином Катаевым и Василием Шкваркиным, привлек новых авторов – Николая Погодина, Алексея Толстого, Михаила Левидова, Владимира Киршона и др. Огромный успех имел спектакль "Чужой ребенок" Василия Шкваркина (1933). С началом Великой Отечественной войны актеры театра неоднократно выезжали со спектаклями в действующую армию. Как и многие московские театры в годы войны, Театр сатиры был отправлен в эвакуацию. Сначала театр был направлен в Иркутск, потом во Владивосток, затем в Магнитогорск, Хабаровск. В столицу он вернулся в 1944 году.В конце 1940-х в труппе театра – знаменитые актеры Георгий Менглет, Борис Тенин, Татьяна Пельтцер, Вера Васильева, Анатолий Папанов, среди режиссеров – Андрей Лобанов, Андрей Гончаров, Сергей Герасимов, Эраст Гарин, Борис Равенских, чья постановка комедии "Свадьба с приданым" (1950) шла с огромным успехом.С 1948 по 1953 год театром руководил Николай Петров. В числе известных постановок тех лет – сатирическая комедия Евгения Петрова "Остров мира", водевиль Владимира Дыховичного и Мориса Слободского "Факир на час", комедия Александра Галича и Константина Исаева "Вас вызывает Таймыр", водевиль Алексея Бонди (по Дмитрию Ленскому) "Лев Гурыч Синичкин", обозрение Дыховичного и Слободского "Где эта улица, где этот дом", сценические воплощения "Золотой теленок" и "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.В 1951 году театр переместился в здание на Малой Бронной улице.Новый этап в жизни Театра сатиры связан с именем режиссера Валентина Плучека – ученика Всеволода Мейерхольда. Он возглавлял театр в 1957-2000 годы. Его спектакли "А был ли Иван Иванович?" Назыма Хикмета (1957) и "Теркин на том свете" по поэме Александра Твардовского (1966), а также "Доходное место" Александра Островского (1967, режиссер Марк Захаров) стали крупными событиями культурной жизни тех лет (все постановки были запрещены).Комедия положений "Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше, поставленная Плучеком в 1969 году, стала одним из самых популярных спектаклей того времени. Успех обеспечила игра актера Андрея Миронова в главной роли, костюмы модельера Вячеслава Зайцева, музыка Вольфганга Амадея Моцарта. В других ролях была задействованы Вера Васильева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Валентин Гафт (позже его сменил Александр Ширвиндт) и др. Через семь лет после премьеры была сделана телевизионная версия постановки. Спектакль шел 18 лет, до самой смерти Андрея Миронова в 1987 году.Другими заметными работами Плучека стали "Дон Жуан, или Любовь к геометрии" Макса Фриша (1966), "Ревизор" Николая Гоголя (1972, в 1982 году по этой постановке снят фильм-спектакль; 1998), "Пена" Сергея Михалкова (1975), "Горе от ума" Александра Грибоедова (1976), "Бег" Михаила Булгакова (1977), "Вишневый сад" Антона Чехова (1983), "Идеальный муж" Оскара Уайльда (1991), "Горячее сердце" Александра Островского (1992) и многие другие. В 1963 году театр переехал на Ленинградский проспект, но уже в 1964 году переместился на площадь Маяковского (ныне – Триумфальная площадь), где располагается и поныне.В 1964 году, в год празднования 40-летнего юбилея театра, его назвали "собирателем, хранителем и пропагандистом советской комедиографии". К этому времени здесь было поставлено 112 советских комедий по пьесам Владимира Маяковского, Валентина Катаева, Сергея Михалкова, Виктора Розова, Михаила Рощина, Григория Горина, Аркадия Арканова, Михаила Булгакова, Юрия Полякова и др. Почти вся советская комедиография в разные годы проходила "испытание на зрителе" именно в этом театре.Среди спектаклей 1960-х – начала 1970-х годов – "Интервенция" Льва Славина (1967), "Ревизор" (1972) и "Горе от ума" (1976) Николая Гоголя.В 1970 году Марк Захаров и Александр Ширвиндт поставили ставшую популярной музыкальную комедию "Проснись и пой" венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша на музыку Геннадия Гладкова. Роли исполняли Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Борис Галкин, Татьяна Егорова и др. Телеверсия спектакля была снята в 1974 году. В 1980-е годы в афише театра – "Трехгрошовая опера" Бертольда Брехта, "Самоубийца" Николая Эрдмана, "Чудак" Назыма Хикмета, "Гнездо глухаря" Виктора Розова, "Бешеные деньги" Александра Островского в постановке Андрея Миронова, "Восемнадцатый верблюд" Евгения Каменьковича, "Ворон" Карло Гоцци в постановке Алексея Левинского и другие.В 1985 году "за большие заслуги в развитии советского искусства" театру было присвоено звание "Академический".В 1994 году Плучек поставил спектакль "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира, назвав постановку завещанием молодому поколению.В 1994 году Плучек поставил спектакль "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира, назвав постановку завещанием молодому поколению. Она идет на сцене театра и сегодня.В 1990-е годы в репертуаре театра – "Молодость Людовика XIV" в постановке Евгения Каменьковича (1992), "Как пришить старушку" Михаила Зонненштраля, "Очень деловой человек" Эдуарда Ливнева (1997), "Путешествия на краю" (1998) Александра Калинина, "Секретарши" (1999) Юрия Васильева и др. Под руководством Плучека была создана выдающаяся актерская труппа – звезды сцены и экрана Татьяна Пельтцер, Вера Васильева, Ольга Аросева, Зоя Зелинская, Нина Архипова, Валентина Токарская, Георгий Менглет, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Татьяна Васильева, Роман Ткачук, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Борис Рунге, Валентина Шарыкина, Нина Корниенко, Наталья Защипина, а позже – Алена Яковлева, Юрий Васильев, Марина Ильина, Светлана Рябова и многие другие.При Плучеке Театр сатиры стал "народным", его спектакли были зрелищами, яркими, но попасть на них зачастую было невозможно. 15 декабря 2000 года художественным руководителем театра стал народный артист России Александр Ширвиндт.За 54 года работы в театре он сыграл около 30 ролей, как режиссер поставил более 20 спектаклей. В их числе – постановки "Андрюша" (2001), посвященный памяти актера Андрея Миронова, "Слишком женатый таксист "(2003) по пьесе Рэя Куни, "Женщины без границ" (2007) по пьесе Юрия Полякова, "Дураки" (2013) по пьесе Нила Саймона,"Никогда не поздно" (2016) по пьесе Сэма Бобрика, "Хотим сыграть Мольера" (2019) по пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве" и многие другие.В 2021 году решением труппы Александр Ширвиндт стал президентом театра, он занимал этот пост до своей кончины в марте 2024 года.В октябре 2021 года художественным руководителем Театра сатиры стал Сергей Газаров. В 2022 году он представил постановку "Дядя Жорж" по пьесам Антона Чехова "Леший" и "Дядя Ваня", а в 2023 году – пьесу "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову. 30 декабря 2021 года Театр сатиры был объединен с Театром "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". В июне 2024 года новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал народный артист России Евгений Герасимов.За годы своего существования театр обращался к философской трагической сатире, создавал спектакли с самыми разными жанровыми элементами – от трагедии до фарса. В настоящее время в репертуаре театра – спектакли "Тремя этажами выше" (2013) Родиона Овчинников, "Дядя Жорж" (2022) Антона Чехова, "Лес" (2020) Александра Островского, баллада "А зори здесь тихие..." (2023) Бориса Васильева, фантазия "Василий Теркин" (2019) по мотивам поэмы Александра Твардовского, "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона (2019), "Трамвай "Желание" (2016) Теннесси Уильямса, "Брак по-итальянски" (2019) Эдуардо Де Филиппо, мюзикл "Дороги, которые нас выбирают" (2011) по мотивам рассказов О'Генри, "Тетка Чарли" (2019) Брендона Томаса и др. Кроме основной сцены (на 1206 зрителей), в театре есть "Чердак сатиры" – с залом на 150 мест. Здесь идут постановки "Чистый понедельник" (2024) по Ивану Бунину, "Горгоны" (2018) по Дону Нигро, "Муж и жена снимут комнату" (2016) по Михаилу Рощину и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, москва, театр сатиры (москва)