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Умер Александр Ширвиндт - РИА Новости, 15.03.2024
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Культура
 
20:22 15.03.2024 (обновлено: 22:34 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933356361.html
Умер Александр Ширвиндт
Умер Александр Ширвиндт - РИА Новости, 15.03.2024
Умер Александр Ширвиндт
Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:22
2024-03-15T22:34
культура
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москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев.Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры, похоронят его на Новодевичьем кладбище, добавили в пресс-службе театра. Дата прощания станет известна позже.Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в "Чайке" Антона Чехова, Людовик в "Мольере" Михаила Булгакова, Гудериан в "Каждому свое" Самуила Алешина и другие.В 1968 году вслед за Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года, а с 1970-го работал в Московском театре сатиры. Первой его ролью на этой сцене в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1970).Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дьярфаша. Нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки/сценария, а всего на его счету более 20 спектаклей. В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича "Она вас любит". Его фильмография ннасчитывает более 60 работ, среди которых — "Приходите завтра…" (1962), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "Небесные ласточки" (1976), "Трое в лодке" не считая собаки" (1979), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Забытая мелодия для флейты" (1987).Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Как автор и режиссер он работал с Тарапунькой и Штепселем (Ефим Березин и Юрий Тимошенко), Львом Мировым и Марком Новицким, Леонидом Утесовым, Владимиром Винокуром, Ильей Олейниковым. Ширвиндт придумал популярный дуэт "Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична" (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи для Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и многих других.В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Лауреат премий "Хрустальная Турандот" (2009), "Звезда театрала" (2009), национальной премии "Фигаро" имени Андрея Миронова (2015). Награжден орденом Дружбы народов (1994) и "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней.
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Культура, РСФСР, Москва, Александр Ширвиндт
Умер Александр Ширвиндт

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Актер Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев.
Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры, похоронят его на Новодевичьем кладбище, добавили в пресс-службе театра. Дата прощания станет известна позже.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Ширвиндт в роли Петра Павловича Зарайского в сцене из спектакля "Где мы?" в Театре сатиры
Актер Александр Ширвиндт в роли Петра Павловича Зарайского в сцене из спектакля Где мы? в Московском академическом театре сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Ширвиндт в роли Петра Павловича Зарайского в сцене из спектакля "Где мы?" в Театре сатиры. Архивное фото
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне Ленком). Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом, который возглавил театр в 1964 году. Это Тригорин в "Чайке" Антона Чехова, Людовик в "Мольере" Михаила Булгакова, Гудериан в "Каждому свое" Самуила Алешина и другие.
В 1968 году вслед за Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где прослужил два года, а с 1970-го работал в Московском театре сатиры. Первой его ролью на этой сцене в театре стал граф Альмавива в известной постановке Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (1970).
© Московский театр Сатиры (2004)Александр Ширвиндт в спектакле Театра сатиры по пьесе Жана Ануя "Орнифль, или Сквозной ветерок"
Телеверсия спектакля Московского театра Сатиры по пьесе Жана Ануя Орнифль, или Сквозной ветерок
© Московский театр Сатиры (2004)
Александр Ширвиндт в спектакле Театра сатиры по пьесе Жана Ануя "Орнифль, или Сквозной ветерок". Архивное фото
Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дьярфаша. Нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки/сценария, а всего на его счету более 20 спектаклей.
В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году в картине Семена Деревянского и Рафаила Сусловича "Она вас любит". Его фильмография ннасчитывает более 60 работ, среди которых — "Приходите завтра…" (1962), "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), "Небесные ласточки" (1976), "Трое в лодке" не считая собаки" (1979), "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), "Забытая мелодия для флейты" (1987).
© Мосфильм (1985)Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Кадр из фильма Самая обаятельная и привлекательная
© Мосфильм (1985)
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" . Архивное фото
Особое место в творчестве Ширвиндта занимает эстрада. Как автор и режиссер он работал с Тарапунькой и Штепселем (Ефим Березин и Юрий Тимошенко), Львом Мировым и Марком Новицким, Леонидом Утесовым, Владимиром Винокуром, Ильей Олейниковым. Ширвиндт придумал популярный дуэт "Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична" (Вадим Тонков и Борис Владимиров), писал эстрадные монологи для Веры Марецкой, Михаила Пуговкина, Всеволода Санаева и многих других.
В 1989 Ширвиндту присвоили звание народного артиста РСФСР. Лауреат премий "Хрустальная Турандот" (2009), "Звезда театрала" (2009), национальной премии "Фигаро" имени Андрея Миронова (2015). Награжден орденом Дружбы народов (1994) и "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
Вчера, 21:31
 
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