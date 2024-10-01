Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 01.10.2024 (обновлено: 14:25 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/sud-1975707856.html
Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова
Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова - РИА Новости, 01.10.2024
Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова
Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T13:01
2024-10-01T14:25
происшествия
кирилл черкалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил приговор Московского гарнизонного военного суда отменить, уголовное дело прекратить за истечением срока давности", - сказали в суде. Также суд отклонил апелляционное представление прокурора, который просил вернуть в обвинение взяточничество и назначить реальный срок. Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Однако суд в приговоре переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней 6 лет колонии и освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее. Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро. Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания. По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой. Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей. Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.
https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html
https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html
https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кирилл черкалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Кирилл Черкалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский гарнизонный военный суд
Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова

Суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника ФСБ Фролова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил приговор Московского гарнизонного военного суда отменить, уголовное дело прекратить за истечением срока давности", - сказали в суде.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Суд арестовал 43 банковских счета по делу Тимура Иванова
23 сентября, 02:49
Также суд отклонил апелляционное представление прокурора, который просил вернуть в обвинение взяточничество и назначить реальный срок.
Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Однако суд в приговоре переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней 6 лет колонии и освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее.
Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.
Мэр Избербаша Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Появились подробности дела главы Избербаша, подозреваемого во взятке
Вчера, 10:41
Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания.
По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.
Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.
Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.
Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в Хамовническом районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Бывший замглавы Минцифры отказался признать вину во взяточничестве
2 сентября, 16:51
 
ПроисшествияКирилл ЧеркалинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский гарнизонный военный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала