https://ria.ru/20241001/sud-1975707856.html

Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова

Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова - РИА Новости, 01.10.2024

Суд признал законным освобождение отставного сотрудника ФСБ Фролова

Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:01

2024-10-01T13:01

2024-10-01T14:25

происшествия

кирилл черкалин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным освобождение от наказания отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил приговор Московского гарнизонного военного суда отменить, уголовное дело прекратить за истечением срока давности", - сказали в суде. Также суд отклонил апелляционное представление прокурора, который просил вернуть в обвинение взяточничество и назначить реальный срок. Изначально отставного полковника обвиняли во взяточничестве на 87 миллионов рублей. Однако суд в приговоре переквалифицировал статью на менее тяжкую - мошенничество, назначил по ней 6 лет колонии и освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Эпизод по второму мошенничеству был прекращен ранее. Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро. Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за покушение на дачу взятки, суд также освободил его от наказания. По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой. Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей. Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.

https://ria.ru/20240923/arest-1974152169.html

https://ria.ru/20241001/izberbash-1975673075.html

https://ria.ru/20240902/parshin-1970040018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, кирилл черкалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский гарнизонный военный суд