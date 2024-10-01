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В Чебоксарах школьница сломала статуэтку чувашской красавицы - РИА Новости, 01.10.2024
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15:21 01.10.2024 (обновлено: 15:31 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/statuetka-1975748640.html
В Чебоксарах школьница сломала статуэтку чувашской красавицы
В Чебоксарах школьница сломала статуэтку чувашской красавицы - РИА Новости, 01.10.2024
В Чебоксарах школьница сломала статуэтку чувашской красавицы
Сотрудники полиции разыскали школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах, родителей девочки... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:21
2024-10-01T15:31
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах, родителей девочки привлекли к ответственности, сообщает МВД Чувашии. Шесть мини-фигурок героев чувашского эпоса установили в видовых точках Чебоксар к 555-летию города в середине сентября. Спустя несколько дней в местных Telegram-каналах и СМИ были опубликованы фото лежащей навзничь с отломанными ногами статуэтки Красавицы Плаги – героини народной сказки о девушке, которая до свадьбы только и делала, что любовалась на свое отражение в зеркале, но выйдя замуж, научилась трудиться. "По результатам проведенной проверки сотрудники четвертого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница. В отношении ее родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас фигурка чувашской красавицы находится в Санкт-Петербурге на реставрации и после ее завершения вернется в Чебоксары на Московскую набережную.
https://ria.ru/20240924/chuvashiya-1974493468.html
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происшествия, чебоксары, россия, санкт-петербург
Происшествия, Чебоксары, Россия, Санкт-Петербург
В Чебоксарах школьница сломала статуэтку чувашской красавицы

В Чебоксарах нашли школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку красавицы

© Фото : соцсетиСломанная статуэтка чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах
Сломанная статуэтка чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : соцсети
Сломанная статуэтка чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали школьницу, отломавшую от пьедестала статуэтку чувашской красавицы на Московской набережной в Чебоксарах, родителей девочки привлекли к ответственности, сообщает МВД Чувашии.
Шесть мини-фигурок героев чувашского эпоса установили в видовых точках Чебоксар к 555-летию города в середине сентября. Спустя несколько дней в местных Telegram-каналах и СМИ были опубликованы фото лежащей навзничь с отломанными ногами статуэтки Красавицы Плаги – героини народной сказки о девушке, которая до свадьбы только и делала, что любовалась на свое отражение в зеркале, но выйдя замуж, научилась трудиться.
"По результатам проведенной проверки сотрудники четвертого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница. В отношении ее родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас фигурка чувашской красавицы находится в Санкт-Петербурге на реставрации и после ее завершения вернется в Чебоксары на Московскую набережную.
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