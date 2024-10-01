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Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 01.10.2024 (обновлено: 18:59 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790119.html
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр - РИА Новости, 01.10.2024
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр
Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:16
2024-10-01T18:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
марк рютте
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за сутки, а новый генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят угроз применения ядерного оружия.Что еще произошло на фронтеКроме того, в Белгродской области за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ. Около 07.00 над регионом сбили еще один БПЛА, около 11.00 мск — еще два.Примерно в 12.30 и 13.30 над Курской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.130 квадратных километров за месяцМинистр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника.Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил главе ведомства, что за сентябрь на Красноармейском (Покровском) направлении удалось освободить 12 населенных пунктов (около 130 квадратных километров). В плен попали 73 украинских военнослужащих.Новый генсек НАТО сделал заявлениеГлава Североатлантического альянса Марк Рютте назвал ситуацию в зоне СВО сложной для Украины."Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", — отметил он.Рютте пояснил, что, с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но Россия достигла определенного прогресса на поле боя в этом году. Он также заявил, что в альянсе в курсе изменений в ее ядерной доктрине, но не видят угроз применения оружия массового поражения.На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений на удары вглубь территории России, глава блока сказал, что понимает запрос Украины, но решение остается за отдельными союзниками.Ранее во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.Угледар почти взялиУкраинские войска в Угледаре попали в мини-котел, перекрыты две большие трассы, для выхода из города остается только грунтовая дорога, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, при ухудшении погодных условий у ВСУ не останется возможности эвакуировать даже погибших. Сейчас, добавил Кимаковский, есть информация о том, что украинские войска планируют выводить из города 72-ю отдельную бригаду.В эфире "Первого канала" советник также сообщил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.Шпионы в СевастополеВ Севастополе задержали двух женщин, передававших военной разведке Украины информацию об объектах Вооруженных сил России, сообщил ЦОС ФСБ.Отмечается, что с 2023 года задержанные действовали по заданию представителя запрещенной организации, использующейся ГУР Минобороны Украины.Ленинский районный суд города избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, идет следствие.Хотят обвинить РоссиюПо данным Службы внешней разведки, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб. Ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.В пресс-бюро СВР усомнились, что постановка поможет Штатам и их союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга. Как добавили в ведомстве, большинство из этих государств по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. Тем не менее их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят, считают в СВР.Байден может согласитьсяПрезидент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, но бывший на тот момент генсеком блока Столтенберг утверждал, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление этой страны в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг утверждал, что пока рано говорить о сроках вхождения Украины в альянс.В июле Совет НАТО — Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят при консенсусе членов блока и выполнении условий. В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Киева по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975774494.html
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украина, в мире, россия, марк рютте, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Джо Байден, Донецкая Народная Республика
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр

ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр, ВСУ потеряли более 340 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за сутки, а новый генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят угроз применения ядерного оружия.

Что еще произошло на фронте

  • Потери украинских войск за сутки составили до 2225 человек;
  • На Курском направлении ликвидированы пять единиц бронетехники ВСУ, в том числе два танка, при этом два украинских солдата сдались в плен;
  • Отражены две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь и две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово;
  • Средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник;
Кроме того, в Белгродской области за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ. Около 07.00 над регионом сбили еще один БПЛА, около 11.00 мск — еще два.
Примерно в 12.30 и 13.30 над Курской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.
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130 квадратных километров за месяц

Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника.
Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил главе ведомства, что за сентябрь на Красноармейском (Покровском) направлении удалось освободить 12 населенных пунктов (около 130 квадратных километров). В плен попали 73 украинских военнослужащих.

Новый генсек НАТО сделал заявление

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте назвал ситуацию в зоне СВО сложной для Украины.
«
"Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", — отметил он.
Рютте пояснил, что, с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но Россия достигла определенного прогресса на поле боя в этом году. Он также заявил, что в альянсе в курсе изменений в ее ядерной доктрине, но не видят угроз применения оружия массового поражения.
На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений на удары вглубь территории России, глава блока сказал, что понимает запрос Украины, но решение остается за отдельными союзниками.
Ранее во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
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Вчера, 16:50

Угледар почти взяли

Украинские войска в Угледаре попали в мини-котел, перекрыты две большие трассы, для выхода из города остается только грунтовая дорога, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, при ухудшении погодных условий у ВСУ не останется возможности эвакуировать даже погибших. Сейчас, добавил Кимаковский, есть информация о том, что украинские войска планируют выводить из города 72-ю отдельную бригаду.
В эфире "Первого канала" советник также сообщил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18

Шпионы в Севастополе

В Севастополе задержали двух женщин, передававших военной разведке Украины информацию об объектах Вооруженных сил России, сообщил ЦОС ФСБ.
Отмечается, что с 2023 года задержанные действовали по заданию представителя запрещенной организации, использующейся ГУР Минобороны Украины.
Ленинский районный суд города избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, идет следствие.
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МИД Украины отрицает обсуждение уступок для разрешения конфликта
Вчера, 16:29

Хотят обвинить Россию

По данным Службы внешней разведки, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб. Ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.
В пресс-бюро СВР усомнились, что постановка поможет Штатам и их союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга. Как добавили в ведомстве, большинство из этих государств по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. Тем не менее их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят, считают в СВР.

Байден может согласиться

Президент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, но бывший на тот момент генсеком блока Столтенберг утверждал, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление этой страны в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг утверждал, что пока рано говорить о сроках вхождения Украины в альянс.
В июле Совет НАТО — Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят при консенсусе членов блока и выполнении условий. В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Киева по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияМарк РюттеЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо БайденДонецкая Народная Республика
 
 
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