https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975790119.html
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр - РИА Новости, 01.10.2024
Спецоперация, 1 октября: ВС России освободили Вишневое и Крутой Яр
Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T18:16
2024-10-01T18:16
2024-10-01T18:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
марк рютте
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за сутки, а новый генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят угроз применения ядерного оружия.Что еще произошло на фронтеКроме того, в Белгродской области за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ. Около 07.00 над регионом сбили еще один БПЛА, около 11.00 мск — еще два.Примерно в 12.30 и 13.30 над Курской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.130 квадратных километров за месяцМинистр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника.Командующий группировкой Андрей Мордвичев доложил главе ведомства, что за сентябрь на Красноармейском (Покровском) направлении удалось освободить 12 населенных пунктов (около 130 квадратных километров). В плен попали 73 украинских военнослужащих.Новый генсек НАТО сделал заявлениеГлава Североатлантического альянса Марк Рютте назвал ситуацию в зоне СВО сложной для Украины."Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", — отметил он.Рютте пояснил, что, с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но Россия достигла определенного прогресса на поле боя в этом году. Он также заявил, что в альянсе в курсе изменений в ее ядерной доктрине, но не видят угроз применения оружия массового поражения.На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений на удары вглубь территории России, глава блока сказал, что понимает запрос Украины, но решение остается за отдельными союзниками.Ранее во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.Угледар почти взялиУкраинские войска в Угледаре попали в мини-котел, перекрыты две большие трассы, для выхода из города остается только грунтовая дорога, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.По его словам, при ухудшении погодных условий у ВСУ не останется возможности эвакуировать даже погибших. Сейчас, добавил Кимаковский, есть информация о том, что украинские войска планируют выводить из города 72-ю отдельную бригаду.В эфире "Первого канала" советник также сообщил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.Шпионы в СевастополеВ Севастополе задержали двух женщин, передававших военной разведке Украины информацию об объектах Вооруженных сил России, сообщил ЦОС ФСБ.Отмечается, что с 2023 года задержанные действовали по заданию представителя запрещенной организации, использующейся ГУР Минобороны Украины.Ленинский районный суд города избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, идет следствие.Хотят обвинить РоссиюПо данным Службы внешней разведки, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб. Ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.В пресс-бюро СВР усомнились, что постановка поможет Штатам и их союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга. Как добавили в ведомстве, большинство из этих государств по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. Тем не менее их недоверие к США и Великобритании подобные провокации, несомненно, усилят, считают в СВР.Байден может согласитьсяПрезидент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, но бывший на тот момент генсеком блока Столтенберг утверждал, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление этой страны в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг утверждал, что пока рано говорить о сроках вхождения Украины в альянс.В июле Совет НАТО — Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят при консенсусе членов блока и выполнении условий. В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Киева по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.
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украина, в мире, россия, марк рютте, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Джо Байден, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР, ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих за сутки, а новый генсек НАТО заявил, что в альянсе не видят угроз применения ядерного оружия.
Что еще произошло на фронте
- Потери украинских войск за сутки составили до 2225 человек;
- На Курском направлении ликвидированы пять единиц бронетехники ВСУ, в том числе два танка, при этом два украинских солдата сдались в плен;
- Отражены две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь и две контратаки противника в направлении населенного пункта Плехово;
- Средства ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда HIMARS и 31 украинский беспилотник;
Кроме того, в Белгродской области за ночь уничтожили восемь дронов ВСУ. Около 07.00 над регионом сбили еще один БПЛА, около 11.00 мск — еще два.
Примерно в 12.30 и 13.30 над Курской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.
130 квадратных километров за месяц
Министр обороны Андрей Белоусов
провел совещание на пункте управления группировки войск "Центр", ему доложили об обстановке, обеспечении войск в зоне СВО и действиях противника.
Командующий группировкой Андрей Мордвичев
доложил главе ведомства, что за сентябрь на Красноармейском (Покровском) направлении удалось освободить 12 населенных пунктов (около 130 квадратных километров). В плен попали 73 украинских военнослужащих.
Новый генсек НАТО сделал заявление
Глава Североатлантического альянса Марк Рютте
назвал ситуацию в зоне СВО сложной для Украины.
«
"Если вы спрашиваете меня о нынешней ситуации на поле боя, то, очевидно, что она непростая, сложная", — отметил он.
Рютте пояснил, что, с одной стороны, Украина вторглась на территорию Курской области, но Россия достигла определенного прогресса на поле боя в этом году. Он также заявил, что в альянсе в курсе изменений в ее ядерной доктрине, но не видят угроз применения оружия массового поражения.
На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений на удары вглубь территории России, глава блока сказал, что понимает запрос Украины, но решение остается за отдельными союзниками.
Ранее во вторник Рютте вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
Украинские войска в Угледаре попали в мини-котел, перекрыты две большие трассы, для выхода из города остается только грунтовая дорога, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, при ухудшении погодных условий у ВСУ не останется возможности эвакуировать даже погибших. Сейчас, добавил Кимаковский, есть информация о том, что украинские войска планируют выводить из города 72-ю отдельную бригаду.
В эфире "Первого канала" советник также сообщил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", противник в городе попал в серьезное окружение.
В Севастополе задержали двух женщин, передававших военной разведке Украины информацию об объектах Вооруженных сил России, сообщил ЦОС ФСБ
.
Отмечается, что с 2023 года задержанные действовали по заданию представителя запрещенной организации, использующейся ГУР Минобороны Украины.
Ленинский районный суд города избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, идет следствие.
По данным Службы внешней разведки, спецслужбы стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения химоружия в Сирии на севере провинции Идлиб
. Ее замысел состоит в том, чтобы инсценировать применение сирийской армией и воинским контингентом России в САР химического оружия, а затем развернуть кампанию по дискредитации Дамаска
и Москвы
в ООН
и Организации по запрещению химоружия.
В пресс-бюро СВР усомнились, что постановка поможет Штатам и их союзникам перетянуть на свою сторону страны Глобального Юга. Как добавили в ведомстве, большинство из этих государств по-прежнему не желают вставать на антироссийские позиции в украинском конфликте. Тем не менее их недоверие к США
и Великобритании
подобные провокации, несомненно, усилят, считают в СВР.
Президент США Джо Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до ухода со своего поста в январе, пишет газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника, проинформированного о переговорах Владимира Зеленского
в Вашингтоне
.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, но бывший на тот момент генсеком блока Столтенберг утверждал, что полноценное членство Украины невозможно во время вооруженного конфликта. В июле он выразил надежду на вступление этой страны в НАТО к 2034 году. Позже по итогам саммита блока Столтенберг утверждал, что пока рано говорить о сроках вхождения Украины в альянс.
В июле Совет НАТО — Украина подтвердил, что приглашение вступить в альянс Киеву направят при консенсусе членов блока и выполнении условий. В заявлении совета уточняется, что главы МИД стран НАТО продолжат оценивать прогресс Киева по демократическим реформам и реформам в сфере безопасности. При этом глава МИД Польши
Радослав Сикорский признал, что члены НАТО не настроены принимать Украину.