https://ria.ru/20241001/sholts-1975715974.html

СМИ узнали о планах Шольца провести телефонный разговор с Путиным

СМИ узнали о планах Шольца провести телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 01.10.2024

СМИ узнали о планах Шольца провести телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20, пишет газета Zeit со ссылкой на... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:28

2024-10-01T13:28

2024-10-01T15:07

большая двадцатка

олаф шольц

владимир путин

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БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20, пишет газета Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве."Рассматривается проведение телефонного разговора в преддверии саммита G20 в Бразилии в ноябре. Однако запрос на разговор еще не подан", — говорится в публикации.Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер не раз заявляли, что не исключают нового звонка. В последний раз Шольц выражал такое намерение в июне. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у президента пока нет в планах телефонного разговора с немецким коллегой.В начале сентября Шольц говорил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Он также отметил, что и он, и Владимир Зеленский согласились с тем, что Россия должна участвовать в следующей конференции по Украине.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

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https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

https://ria.ru/20240924/sholts-1974411581.html

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большая двадцатка, олаф шольц, владимир путин, в мире, германия