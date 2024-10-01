https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975832702.html
США намерены усилить санкционный режим против Ирана
США намерены усилить санкционный режим против Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
США намерены усилить санкционный режим против Ирана
США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:31
2024-10-01T22:31
2024-10-01T22:41
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия ракетной атаки Тегерана на Израиль."Как видно, мы продолжаем усиливать давление. Наши расширенные санкции против Ирана остаются в силе и мы определённо продолжим их усиливать", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможные последствия атаки Ирана на Израиль.Жан-Пьер добавил, что в Белом доме намерены сообщить больше по этому вопросу в будущем.
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в мире, иран, сша, израиль, карин жан-пьер
В мире, Иран, США, Израиль, Карин Жан-Пьер
США намерены усилить санкционный режим против Ирана
Белый дом: США намерены усилить санкционный режим против Ирана
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия ракетной атаки Тегерана на Израиль.
"Как видно, мы продолжаем усиливать давление. Наши расширенные санкции против Ирана остаются в силе и мы определённо продолжим их усиливать", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможные последствия атаки Ирана на Израиль.
Жан-Пьер добавил, что в Белом доме намерены сообщить больше по этому вопросу в будущем.