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США намерены усилить санкционный режим против Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
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22:31 01.10.2024 (обновлено: 22:41 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/sanktsii-1975832702.html
США намерены усилить санкционный режим против Ирана
США намерены усилить санкционный режим против Ирана - РИА Новости, 01.10.2024
США намерены усилить санкционный режим против Ирана
США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T22:31
2024-10-01T22:41
в мире
иран
сша
израиль
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия ракетной атаки Тегерана на Израиль."Как видно, мы продолжаем усиливать давление. Наши расширенные санкции против Ирана остаются в силе и мы определённо продолжим их усиливать", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможные последствия атаки Ирана на Израиль.Жан-Пьер добавил, что в Белом доме намерены сообщить больше по этому вопросу в будущем.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, иран, сша, израиль, карин жан-пьер
В мире, Иран, США, Израиль, Карин Жан-Пьер
США намерены усилить санкционный режим против Ирана

Белый дом: США намерены усилить санкционный режим против Ирана

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. США намерены ещё больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия ракетной атаки Тегерана на Израиль.
"Как видно, мы продолжаем усиливать давление. Наши расширенные санкции против Ирана остаются в силе и мы определённо продолжим их усиливать", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможные последствия атаки Ирана на Израиль.
Жан-Пьер добавил, что в Белом доме намерены сообщить больше по этому вопросу в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
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В миреИранСШАИзраильКарин Жан-Пьер
 
 
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