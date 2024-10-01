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Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024
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12:25 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/ryutte-1975697307.html
Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков
Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024
Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T12:25
2024-10-01T12:25
в мире
нидерланды
москва
россия
марк рютте
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту премьер-министра Нидерландов занял непримиримые позиции по отношению к России. "Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - сказал Песков журналистам, комментируя назначение Рютте генсеком НАТО. Пресс-секретарь главы государства отметил, что "в свое время были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений", добавив, что диалог велся именно в подобном ключе. "Впоследствии, мы знаем, Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то существенно новое", - резюмировал Песков. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
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в мире, нидерланды, москва, россия, марк рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Москва, Россия, Марк Рютте, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков

Песков: Рютте хорошо известен Москве непримиримой позицией по отношению к России

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту премьер-министра Нидерландов занял непримиримые позиции по отношению к России.
«
"Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - сказал Песков журналистам, комментируя назначение Рютте генсеком НАТО.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что "в свое время были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений", добавив, что диалог велся именно в подобном ключе. "Впоследствии, мы знаем, Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то существенно новое", - резюмировал Песков.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреНидерландыМоскваРоссияМарк РюттеДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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