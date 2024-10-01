Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков
Песков: Рютте хорошо известен Москве непримиримой позицией по отношению к России
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту премьер-министра Нидерландов занял непримиримые позиции по отношению к России.
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"Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - сказал Песков журналистам, комментируя назначение Рютте генсеком НАТО.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что "в свое время были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений", добавив, что диалог велся именно в подобном ключе. "Впоследствии, мы знаем, Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то существенно новое", - резюмировал Песков.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
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