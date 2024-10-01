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Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков

Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2024

Новый генсек НАТО хорошо известен Москве, заявил Песков

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T12:25

2024-10-01T12:25

2024-10-01T12:25

в мире

нидерланды

москва

россия

марк рютте

дмитрий песков

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хорошо известен Москве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Рютте на посту премьер-министра Нидерландов занял непримиримые позиции по отношению к России. "Господин Рютте нам хорошо известен, не один час они вместе с президентом Путиным провели за столом переговоров", - сказал Песков журналистам, комментируя назначение Рютте генсеком НАТО. Пресс-секретарь главы государства отметил, что "в свое время были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений", добавив, что диалог велся именно в подобном ключе. "Впоследствии, мы знаем, Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то существенно новое", - резюмировал Песков. Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.

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Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, москва, россия, марк рютте, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато