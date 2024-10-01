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Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США

Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США - РИА Новости, 01.10.2024

Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США

Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не тревожится по поводу итогов предстоящих президентских выборов в США, прекрасно знает обоих кандидатов и готов... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:52

2024-10-01T10:52

2024-10-01T10:52

в мире

сша

брюссель

марк рютте

йенс столтенберг

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нато

выборы президента сша — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не тревожится по поводу итогов предстоящих президентских выборов в США, прекрасно знает обоих кандидатов и готов работать с любым из них. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте. "Я не тревожусь по поводу результатов выборов, я прекрасно знаю обоих кандидатов… Я готов работать с ними, посмотрим, что будет", - сказал Рютте. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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в мире, сша, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024