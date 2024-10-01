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Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США
Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США - РИА Новости, 01.10.2024
Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США
Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не тревожится по поводу итогов предстоящих президентских выборов в США, прекрасно знает обоих кандидатов и готов... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:52
2024-10-01T10:52
2024-10-01T10:52
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Будущий генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не тревожится по поводу итогов предстоящих президентских выборов в США, прекрасно знает обоих кандидатов и готов работать с любым из них. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Йенса Столтенберга Марку Рютте. "Я не тревожусь по поводу результатов выборов, я прекрасно знаю обоих кандидатов… Я готов работать с ними, посмотрим, что будет", - сказал Рютте. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В мире, США, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024
Будущий генсек НАТО высказался о выборах в США
Рютте заявил, что не тревожится по поводу итогов президентских выборов в США