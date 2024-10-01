https://ria.ru/20241001/putin-1975824576.html

Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters

Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters - РИА Новости, 01.10.2024

Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters

Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов V юбилейного национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, отметив, что число РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T21:21

2024-10-01T21:21

2024-10-01T21:21

культура

россия

владимир путин

сергей кириенко

большой театр

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов V юбилейного национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, отметив, что число участников, составившее более 40 тысяч человек в этом году, доказывает растущий интерес молодежи к проекту. Телеграмму главы государства с Исторической сцены Большого театра зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также гостей сегодняшнего торжественного мероприятия… Знаю, что в этом сезоне в проекте приняли участие более сорока тысяч талантливых представителей молодого поколения из всех регионов страны и многих зарубежных государств. Это убедительно доказывает растущий интерес ребят к конкурсу, к российской культуре, к нашей системе подготовки творческих кадров", - сказано в тексте телеграммы. Как отметил президент, проект с каждым годом укрепляет свой авторитет, помогает молодежи заявить о себе, реализовать свой созидательный потенциал и найти дело по душе. По словам Путина, благодаря проекту многие конкурсанты успешно начали свой профессиональный путь и добились побед и ярких свершений. "Уверен, участие в чемпионате, содержательные дискуссии с известными учёными, деятелями культуры, искусства, журналистами поможет вам повысить свой профессиональный уровень, обменяться с товарищами свежими, неординарными идеями и задумками, получить уникальный опыт командной работы. Ведь ArtMasters - это большая, дружная семья с ценностями сотворчества и взаимовыручки. Поздравляю финалистов и победителей чемпионата с заслуженным успехом, желаю всего самого доброго", - заключил он.

https://ria.ru/20240629/kirienko-1956342998.html

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россия, владимир путин, сергей кириенко, большой театр, общество