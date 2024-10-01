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Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters - РИА Новости, 01.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:21 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/putin-1975824576.html
Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters
Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters - РИА Новости, 01.10.2024
Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов V юбилейного национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, отметив, что число РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T21:21
2024-10-01T21:21
культура
россия
владимир путин
сергей кириенко
большой театр
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов V юбилейного национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, отметив, что число участников, составившее более 40 тысяч человек в этом году, доказывает растущий интерес молодежи к проекту. Телеграмму главы государства с Исторической сцены Большого театра зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. "Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также гостей сегодняшнего торжественного мероприятия… Знаю, что в этом сезоне в проекте приняли участие более сорока тысяч талантливых представителей молодого поколения из всех регионов страны и многих зарубежных государств. Это убедительно доказывает растущий интерес ребят к конкурсу, к российской культуре, к нашей системе подготовки творческих кадров", - сказано в тексте телеграммы. Как отметил президент, проект с каждым годом укрепляет свой авторитет, помогает молодежи заявить о себе, реализовать свой созидательный потенциал и найти дело по душе. По словам Путина, благодаря проекту многие конкурсанты успешно начали свой профессиональный путь и добились побед и ярких свершений. "Уверен, участие в чемпионате, содержательные дискуссии с известными учёными, деятелями культуры, искусства, журналистами поможет вам повысить свой профессиональный уровень, обменяться с товарищами свежими, неординарными идеями и задумками, получить уникальный опыт командной работы. Ведь ArtMasters - это большая, дружная семья с ценностями сотворчества и взаимовыручки. Поздравляю финалистов и победителей чемпионата с заслуженным успехом, желаю всего самого доброго", - заключил он.
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россия, владимир путин, сергей кириенко, большой театр, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Большой театр, Общество
Путин поздравил финалистов чемпионата ArtMasters

Путин: число участников ArtMasters доказывает интерес молодежи к чемпионату

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов V юбилейного национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, отметив, что число участников, составившее более 40 тысяч человек в этом году, доказывает растущий интерес молодежи к проекту.
Телеграмму главы государства с Исторической сцены Большого театра зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
«
"Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также гостей сегодняшнего торжественного мероприятия… Знаю, что в этом сезоне в проекте приняли участие более сорока тысяч талантливых представителей молодого поколения из всех регионов страны и многих зарубежных государств. Это убедительно доказывает растущий интерес ребят к конкурсу, к российской культуре, к нашей системе подготовки творческих кадров", - сказано в тексте телеграммы.
Как отметил президент, проект с каждым годом укрепляет свой авторитет, помогает молодежи заявить о себе, реализовать свой созидательный потенциал и найти дело по душе. По словам Путина, благодаря проекту многие конкурсанты успешно начали свой профессиональный путь и добились побед и ярких свершений.
"Уверен, участие в чемпионате, содержательные дискуссии с известными учёными, деятелями культуры, искусства, журналистами поможет вам повысить свой профессиональный уровень, обменяться с товарищами свежими, неординарными идеями и задумками, получить уникальный опыт командной работы. Ведь ArtMasters - это большая, дружная семья с ценностями сотворчества и взаимовыручки. Поздравляю финалистов и победителей чемпионата с заслуженным успехом, желаю всего самого доброго", - заключил он.
Празднование Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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