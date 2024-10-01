https://ria.ru/20241001/professiya-1975632439.html

Стали известны самые дефицитные профессии в России

Стали известны самые дефицитные профессии в России - РИА Новости, 01.10.2024

Стали известны самые дефицитные профессии в России

Самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T02:22

2024-10-01T02:22

2024-10-01T02:22

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты, свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные специально для РИА Новости. По данным Росстата, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%. "Дворник - индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тысяча рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 24%. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик - индекс активных резюме на одну вакансию 1. Медианная зарплата 140,8 тысяч рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 32%", - отмечается в данных. По данным сервиса, дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне - индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. При этом медианная зарплата врача - 85,2 тысячи рублей, прирост зарплаты - 21%. Медианная зарплата поваров выросла на 16% и находится на уровне 55,6 тысяч рублей, а медианная зарплата продавцов-консультантов увеличилась на 23% и составляет 48,3 тысячи рублей. Кроме того, в списке с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина с медианной зарплатой в 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики (99,8 тысяч рублей), фармацевты-провизоры (60,2 тысячи рублей), а также слесари и сантехники (71,1 тысячи рублей), агенты по недвижимости (146,9 тысячи рублей) и мерчандайзеры (43,5 тысячи рублей).

https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html

https://ria.ru/20240925/mintrud-1974696249.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество