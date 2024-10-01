Рейтинг@Mail.ru
Стали известны самые дефицитные профессии в России - РИА Новости, 01.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/professiya-1975632439.html
Стали известны самые дефицитные профессии в России
Стали известны самые дефицитные профессии в России - РИА Новости, 01.10.2024
Стали известны самые дефицитные профессии в России
Самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T02:22
2024-10-01T02:22
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728048404_211:26:3199:1707_1920x0_80_0_0_34c564ee1662fe07a38bc13e77bee6de.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты, свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные специально для РИА Новости. По данным Росстата, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%. "Дворник - индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тысяча рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 24%. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик - индекс активных резюме на одну вакансию 1. Медианная зарплата 140,8 тысяч рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 32%", - отмечается в данных. По данным сервиса, дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне - индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. При этом медианная зарплата врача - 85,2 тысячи рублей, прирост зарплаты - 21%. Медианная зарплата поваров выросла на 16% и находится на уровне 55,6 тысяч рублей, а медианная зарплата продавцов-консультантов увеличилась на 23% и составляет 48,3 тысячи рублей. Кроме того, в списке с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина с медианной зарплатой в 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики (99,8 тысяч рублей), фармацевты-провизоры (60,2 тысячи рублей), а также слесари и сантехники (71,1 тысячи рублей), агенты по недвижимости (146,9 тысячи рублей) и мерчандайзеры (43,5 тысячи рублей).
https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html
https://ria.ru/20240925/mintrud-1974696249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728048404_489:14:3199:2047_1920x0_80_0_0_c7d5d97f818cff1cca4345aba67082b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Стали известны самые дефицитные профессии в России

Дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПосетители ярмарки вакансий
Посетители ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Самыми дефицитными профессиями в России с точки зрения обеспечения кадрами являются дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты, свидетельствуют данные Headhunter, подготовленные специально для РИА Новости.
По данным Росстата, безработица в России в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4%.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
3 сентября, 16:13
"Дворник - индекс активных резюме на одну вакансию 0,9. Медианная зарплата 31,1 тысяча рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 24%. Токарь, фрезеровщик, шлифовщик - индекс активных резюме на одну вакансию 1. Медианная зарплата 140,8 тысяч рублей, прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом - 32%", - отмечается в данных.
По данным сервиса, дефицит врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов находится на одном уровне - индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. При этом медианная зарплата врача - 85,2 тысячи рублей, прирост зарплаты - 21%. Медианная зарплата поваров выросла на 16% и находится на уровне 55,6 тысяч рублей, а медианная зарплата продавцов-консультантов увеличилась на 23% и составляет 48,3 тысячи рублей.
Кроме того, в списке с наибольшим дефицитом находятся администраторы магазина с медианной зарплатой в 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики (99,8 тысяч рублей), фармацевты-провизоры (60,2 тысячи рублей), а также слесари и сантехники (71,1 тысячи рублей), агенты по недвижимости (146,9 тысячи рублей) и мерчандайзеры (43,5 тысячи рублей).
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
25 сентября, 19:32
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала