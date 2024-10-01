https://ria.ru/20241001/peterburg-1975734006.html

В Петербурге выявили схему фиктивного трудоустройства в больнице

В Петербурге выявили схему фиктивного трудоустройства в больнице - РИА Новости, 01.10.2024

В Петербурге выявили схему фиктивного трудоустройства в больнице

Схема фиктивного трудоустройства родственников с миллиардным ущербом выявлена в одной из больниц Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T14:48

2024-10-01T14:48

2024-10-01T14:48

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Схема фиктивного трудоустройства родственников с миллиардным ущербом выявлена в одной из больниц Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Предварительно установлено, что с 2021 года некоторые руководители и сотрудники одной из городских больниц фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. В медучреждении они были официально оформлены водителями, регистраторами, операторами ЭВМ и уборщиками. При этом своих обязанностей они не исполняли, их заработную плату получали организаторы и соучастники криминального бизнеса", - сообщает пресс-служба. По данным полиции, распределение зарплат и премий было организовано так, что формально оформленным работникам начислялись гораздо большие суммы, чем другим. "К примеру, задокументированный доход двоих из них за три года составил не менее 82 миллионов рублей. Однако, согласно оперативным данным, по мошеннической схеме были трудоустроены несколько десятков человек, и совокупный ущерб бюджету может составлять порядка 1 миллиарда рублей", - отмечают в главке. По факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на заработную плату сотрудникам медицинского учреждения города из фонда ОМС, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе добавили, что оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники УЭБиПК и территориального подразделения Росфинмониторинга. По местам проживания руководства и сотрудников больницы и в других принадлежащих им объектах недвижимости проводятся обыски, 36 человек доставлены к следователям для определения их процессуального статуса.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)