https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html

FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией

FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией - РИА Новости, 01.10.2024

FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией

Украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:16

2024-10-01T09:16

2024-10-01T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

юрий ушаков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией, пишет газета Financial Times. "Теперь я за переговоры", — приводит газета слова одного из офицеров по имени Юрий. По его словам, его страшит перспектива нескончаемого конфликта.Другие украинские солдаты и офицеры тоже поддерживают идею возможных переговоров, отмечает издание. При этом еще один военный, командир батальона Михаил, признал, что сложно представить достижение Киевом такой цели, как возвращение к границам 1991 года. Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20240812/putin-1965724550.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато