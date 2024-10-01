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FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией - РИА Новости, 01.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 01.10.2024 (обновлено: 19:33 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html
FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией
FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией - РИА Новости, 01.10.2024
FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией
Украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:16
2024-10-01T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
юрий ушаков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией, пишет газета Financial Times. "Теперь я за переговоры", — приводит газета слова одного из офицеров по имени Юрий. По его словам, его страшит перспектива нескончаемого конфликта.Другие украинские солдаты и офицеры тоже поддерживают идею возможных переговоров, отмечает издание. При этом еще один военный, командир батальона Михаил, признал, что сложно представить достижение Киевом такой цели, как возвращение к границам 1991 года. Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20240812/putin-1965724550.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, НАТО
FT рассказала о призывах солдат ВСУ с передовой к переговорам с Россией

FT: украинские военные на передовой выступают за переговоры с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военные на передовой, опасаясь "вечного" конфликта, выступают за переговоры с Россией, пишет газета Financial Times.
«
"Теперь я за переговоры", — приводит газета слова одного из офицеров по имени Юрий. По его словам, его страшит перспектива нескончаемого конфликта.
Другие украинские солдаты и офицеры тоже поддерживают идею возможных переговоров, отмечает издание. При этом еще один военный, командир батальона Михаил, признал, что сложно представить достижение Киевом такой цели, как возвращение к границам 1991 года.
Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин исключил переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям
12 августа, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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