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Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород"

Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород" - РИА Новости, 01.10.2024

Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород"

Отряд из жителей и бойцов самообороны "Барс-Белгород", которому поручена охрана критически важных объектов инфраструктуры, приступил к работе в Белгородской... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T11:12

2024-10-01T11:12

2024-10-01T11:12

белгородская область

россия

вячеслав гладков

сергей попов

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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Отряд из жителей и бойцов самообороны "Барс-Белгород", которому поручена охрана критически важных объектов инфраструктуры, приступил к работе в Белгородской области, в него вступают известные люди региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что по поручению президента РФ в Белгородской области продолжается формирование отряда "Барс-Белгород", в его состав вошли добровольцы из числа местных жителей и бойцов отрядов самообороны. "С сегодняшнего дня (вторника - ред.) они приступают к дежурству, к выполнению боевых задач, пройдя подготовительный этап под руководством опытных инструкторов. Они начинают охранять критически важные объекты инфраструктуры", - приводит слова Гладкова пресс-служба. Гладков добавил, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступают и известные жители региона. В их числе депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов. "Очень рад тому, что это известные люди в Белгородской области, которые не остались в стороне и принимают решение по вступлению в отряд "Барс-Белгород". Например, Сергей Попов, депутат областной думы, предприниматель, замполит Валуйского батальона самообороны принял решение и вступил в отряд "Барс-Белгород". Я думаю, что его правильный мужской поступок послужит примером для многих", - отметил Гладков. В правительстве региона уточнили, что бойцы отряда "Барс-Белгород" предварительно прошли тщательную подготовку, в которую были включены боевые стрельбы, тактическая подготовка, тактическая медицина и противодействие БПЛА.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вячеслав гладков, сергей попов