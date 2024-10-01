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Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород" - РИА Новости, 01.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:12 01.10.2024
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Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород"
Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород" - РИА Новости, 01.10.2024
Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород"
Отряд из жителей и бойцов самообороны "Барс-Белгород", которому поручена охрана критически важных объектов инфраструктуры, приступил к работе в Белгородской... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T11:12
2024-10-01T11:12
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Отряд из жителей и бойцов самообороны "Барс-Белгород", которому поручена охрана критически важных объектов инфраструктуры, приступил к работе в Белгородской области, в него вступают известные люди региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что по поручению президента РФ в Белгородской области продолжается формирование отряда "Барс-Белгород", в его состав вошли добровольцы из числа местных жителей и бойцов отрядов самообороны. "С сегодняшнего дня (вторника - ред.) они приступают к дежурству, к выполнению боевых задач, пройдя подготовительный этап под руководством опытных инструкторов. Они начинают охранять критически важные объекты инфраструктуры", - приводит слова Гладкова пресс-служба. Гладков добавил, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступают и известные жители региона. В их числе депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов. "Очень рад тому, что это известные люди в Белгородской области, которые не остались в стороне и принимают решение по вступлению в отряд "Барс-Белгород". Например, Сергей Попов, депутат областной думы, предприниматель, замполит Валуйского батальона самообороны принял решение и вступил в отряд "Барс-Белгород". Я думаю, что его правильный мужской поступок послужит примером для многих", - отметил Гладков. В правительстве региона уточнили, что бойцы отряда "Барс-Белгород" предварительно прошли тщательную подготовку, в которую были включены боевые стрельбы, тактическая подготовка, тактическая медицина и противодействие БПЛА.
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россия, вячеслав гладков, сергей попов
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Сергей Попов

Гладков рассказал о начале работы отряда "Барс-Белгород"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Отряд из жителей и бойцов самообороны "Барс-Белгород", которому поручена охрана критически важных объектов инфраструктуры, приступил к работе в Белгородской области, в него вступают известные люди региона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что по поручению президента РФ в Белгородской области продолжается формирование отряда "Барс-Белгород", в его состав вошли добровольцы из числа местных жителей и бойцов отрядов самообороны.
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"С сегодняшнего дня (вторника - ред.) они приступают к дежурству, к выполнению боевых задач, пройдя подготовительный этап под руководством опытных инструкторов. Они начинают охранять критически важные объекты инфраструктуры", - приводит слова Гладкова пресс-служба.
Гладков добавил, что в ряды отряда "Барс-Белгород" вступают и известные жители региона. В их числе депутат областной думы от Валуйского округа Сергей Попов.
"Очень рад тому, что это известные люди в Белгородской области, которые не остались в стороне и принимают решение по вступлению в отряд "Барс-Белгород". Например, Сергей Попов, депутат областной думы, предприниматель, замполит Валуйского батальона самообороны принял решение и вступил в отряд "Барс-Белгород". Я думаю, что его правильный мужской поступок послужит примером для многих", - отметил Гладков.
В правительстве региона уточнили, что бойцы отряда "Барс-Белгород" предварительно прошли тщательную подготовку, в которую были включены боевые стрельбы, тактическая подготовка, тактическая медицина и противодействие БПЛА.
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Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковСергей Попов
 
 
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