https://ria.ru/20241001/olimpiada-1975746815.html

Названы финалисты второй Международной студенческой олимпиады по философии

Названы финалисты второй Международной студенческой олимпиады по философии - РИА Новости, 01.10.2024

Названы финалисты второй Международной студенческой олимпиады по философии

Более 50 студентов из восьми стран стали финалистами второй Международной студенческой олимпиады по философии — 2024. Победители станут известны после второго,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:26

2024-10-01T15:26

2024-10-01T15:36

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калининград

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иммануил кант

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более 50 студентов из восьми стран стали финалистами второй Международной студенческой олимпиады по философии — 2024. Победители станут известны после второго, итогового тура состязания, который пройдет в Калининграде с 26 по 28 ноября, сообщается в пресс-релизе организаторов.Одним из главных успехов олимпиады по философии этого года, по словам и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максима Демина, стало значительное расширение географии участников."Хочу поблагодарить всех участников большого философского состязания — это не только студенты-гуманитарии, но и будущие инженеры, IT-специалисты, врачи. Это свидетельствует об актуальности философии среди молодежи. Мы видим рост количества участников по сравнению с первой олимпиадой на несколько сотен человек, а расширение географии и вовсе поражает: 24 страны по сравнению с 11 странами в 2022 году. Конечно, массовость не была целью, но все же интерес к нашему интеллектуальному интенсиву у студентов из ведущих университетов России и многих стран мира нам важен. Он демонстрирует важность и актуальность проведения подобных мероприятий", — подчеркнул Демин, слова которого приводятся в сообщении.Первый этап олимпиады, организаторами которой стали БФУ им. И. Канта и МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Минобрнауки РФ, проходил в дистанционном формате. Участники-студенты не только философских специальностей из 24 стран мира писали эссе по темам, связанным с Иммануилом Кантом. В итоге жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты различных вузов, выбрали из 630 присланных эссе 51 лучшую работу. Эссе оценивали сразу по нескольких критериям: понимание смысла, соответствие эссе выбранной теме, четкость и логичность изложения, полнота раскрытия темы, функциональная грамотность и т.д.Высокий уровень работ конкурсантов, а также строгость и жесткость их отбора отметил заместитель председателя жюри олимпиады, доктор философских наук Роман Светлов."В этом году очевидно увеличение внимания к олимпиаде, расширение географии ее участников и в России, и за рубежом. Средний уровень работ высок. Хочется отметить высокий уровень интереса и изучения наследия Канта в нашей стране, а также у тех зарубежных участников, которые писали эссе. Это не может не радовать в год 300-летнего юбилея великого мыслителя. Отбор был очень жестким, "порогом" для вхождения в число победителей стал балл 44,5 из 50-ти", — рассказал Светлов.Он добавил, что при оценке работ отдельное внимание уделялось их оригинальности и самостоятельности."Все эссе прошли проверку на антиплагиат. Особенное внимание уделялось использованию сгенерированного текста. К сожалению, для многих современных студентов "помощь" со стороны чат-ботов становится обычным делом. При обнаружении подобных текстов эссе тщательно проверялось и резко снижалась оценка за самостоятельность и рефлексивную позицию", — подчеркнул спикер.Эксперты отметили, что самыми популярными темами работ этого года стали: наследие Канта в контексте моральной философии, философской теологии и философии сознания.По словам организаторов, более 50 победителей первого этапа олимпиады, в числе которых студенты из Белоруссии, Индии, Ирана, Испании, Кипра, Киргизии, России и Франции, приглашены на финал состязаний. Он пройдет в очном формате в Калининграде с 26 по 28 ноября. Итоги олимпиады и объявление победителей состоится 29 ноября в Кафедральном соборе города."Ждем финалистов в Калининграде, где мы будем их чествовать в Кафедральном соборе 14 века", — лично пригласил участников и.о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.

https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html

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общество, россия, калининград, белоруссия, иммануил кант, балтийский федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование