https://ria.ru/20241001/nauka-1975667029.html

Зубры через полвека могут расселиться в Арктике, считают российские ученые

Зубры через полвека могут расселиться в Арктике, считают российские ученые - РИА Новости, 01.10.2024

Зубры через полвека могут расселиться в Арктике, считают российские ученые

Численность зубров, обитающих на Земле, к 2080 году можно сильно увеличить, если создавать их новые популяции на севере, где климатические условия станут... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:30

2024-10-01T10:30

2024-10-01T10:59

наука

россия

игорь попов

российская академия наук

российский научный фонд

арктика

наука

университетская наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592619484_0:420:2542:1850_1920x0_80_0_0_3452b1b7c5993bc65cec0bc023ecfdc5.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Численность зубров, обитающих на Земле, к 2080 году можно сильно увеличить, если создавать их новые популяции на севере, где климатические условия станут благоприятными для расселения этих животных, такой вывод сделали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Вологодского научного центра РАН, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде. Примерно 100 лет назад зубры находились на грани вымирания, однако программы по охране и разведению позволили уберечь этот вид от исчезновения. Сейчас больше всего зубров обитает в Польше, Белоруссии, России и Германии, и общемировая популяция этих парнокопытных оценивается почти в девять тысяч особей. Хотя вымирание бизонов предотвращено, но их численность остается зависимой от природоохранных мероприятий. Ученые обсуждают дальнейшую судьбу этого вида животных, в том числе перспективы увеличения численности и расширения ареала. Задача является сложной из-за интенсивного заселения и преобразования человеком большинства территорий, на которых ранее в дикой природе обитали зубры. По мнению специалистов, одно из возможных решений — искусственный перенос ареала на более северные территории. Такая идея, касающаяся не только зубров, но и большое количество других видов животных, лежит в основе концепции Плейстоценового парка — охраняемой природной территории в Якутии, которая должна воссоздать климатические условия, существовавшие в плейстоценовый период. В парк уже длительное время ввозят различных крупных копытных: сейчас там обитают верблюды, лошади, бизоны, овцебыки и лоси. Кроме того, на данный момент в Вологодской области существует популяция зубров, проживающая за пределами их исторического ареала. Однако насколько широко в реальности зубры смогут расселиться на север, пока остается не до конца понятным. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Вологодского научного центра РАН с помощью компьютерного моделирования оценили, насколько комфортными окажутся условия северных районов для расселения зубров. Авторы использовали алгоритм, который сопоставляет нынешний ареал вида с климатическими и экологическими условиями. Ученые выбрали переменные, влияющие на потенциальное распространение зубра, и протестировали модель на основе данных, соответствующих современным условиям окружающей среды. Затем исследователи смоделировали расширение ареала зубров к 2080 году, внеся в специальную программу данные о распространении свободно живущих зубров, а также прогнозы по изменению климата. В результате исследователи получили карты, на которых были отмечены районы, благоприятные, умеренно подходящие и неблагоприятные для жизни зубров. Согласно ним, ареал зубров может расшириться на большую часть Норвегии, Швеции и Финляндии, а в России — вплоть до побережий Баренцева и Белого морей. Однако в центральной части потенциального ареала (примерно на широте Санкт-Петербурга) есть районы с большим числом населения и плотной застройкой, а также болотистые местности, которые будут непригодны для обитания зубров. Выяснилось, что общая площадь прогнозируемого ареала к северу от исторически свойственных виду территорий составит 1,0-1,9 миллиона квадратных километров в зависимости от того, какой из наиболее вероятных прогнозов изменения климата сбудется. При таком расселении численность популяции зубров в обозримом будущем могла бы достичь нескольких сотен тысяч, если бы животные могли быстро размножиться, и если бы были выполнены другие экологические требования вида: наличие подходящей растительности, отсутствие конкурентов или иных врагов. На практике такая численность вряд ли возможна, но существенное увеличение количества зубров на севере может произойти, если решительно заняться их разведением, отмечают авторы исследования. "Согласно некоторым прогнозам, потенциальный ареал может немного уменьшиться через несколько десятилетий. Это можно объяснить тем, что из-за потепления увеличивается испарение из океана, а вместе с ним — количество осадков и высота снежного покрова", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ Игорь Попов."Зимние осадки, как показало моделирование, — основной климатический фактор, ограничивающий ареал зубра. Однако в то же время потепление может иметь и положительный эффект благодаря изменениям растительности и повышению продуктивности северных экосистем. Так, в последнее время наблюдается прогрессирующее озеленение тундры и смещение границы леса к северу, а подобные изменения способствуют распространению южных видов на север", — отметил Попов.По его словам, вырубка лесов — еще один фактор, способствующий увеличению численности копытных, потому что на вырубках формируются подходящие пастбища.

https://ria.ru/20240818/zubr-1966947301.html

https://ria.ru/20240619/mamonty-1953861647.html

https://ria.ru/20240905/leopardy-1970669053.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь попов, российская академия наук, российский научный фонд, арктика, наука, университетская наука