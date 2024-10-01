https://ria.ru/20241001/nato-1975765393.html

Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке

Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке - РИА Новости, 01.10.2024

Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность и выразил надежду, что ЕС и Североатлантический альянс в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:32

2024-10-01T16:32

2024-10-01T16:32

в мире

жозеп боррель

евросоюз

марк рютте

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность и выразил надежду, что ЕС и Североатлантический альянс в ближайшие годы будут укреплять партнерство. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. "Поздравления Марку Рютте… Сотрудничество НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение, чтобы противостоять вызовам в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сможем еще больше укрепить наше партнерство", - написал Боррель в сети X.

https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html

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в мире, жозеп боррель, евросоюз, марк рютте, йенс столтенберг, нато