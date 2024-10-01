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Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке - РИА Новости, 01.10.2024
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16:32 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/nato-1975765393.html
Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке
Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке - РИА Новости, 01.10.2024
Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность и выразил надежду, что ЕС и Североатлантический альянс в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:32
2024-10-01T16:32
в мире
жозеп боррель
евросоюз
марк рютте
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность и выразил надежду, что ЕС и Североатлантический альянс в ближайшие годы будут укреплять партнерство. Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. "Поздравления Марку Рютте… Сотрудничество НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение, чтобы противостоять вызовам в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сможем еще больше укрепить наше партнерство", - написал Боррель в сети X.
https://ria.ru/20241001/nato-1975693371.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Боррель надеется на укрепление партнерства НАТО и ЕС при новом генсеке

Боррель надеется, что при Рютте НАТО и ЕС укрепят сотрудничество и безопасность

© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил нового генсека НАТО Марка Рютте с вступлением в должность и выразил надежду, что ЕС и Североатлантический альянс в ближайшие годы будут укреплять партнерство.
Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
"Поздравления Марку Рютте… Сотрудничество НАТО и ЕС имеет жизненно важное значение, чтобы противостоять вызовам в области безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Вместе мы сможем еще больше укрепить наше партнерство", - написал Боррель в сети X.
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Кремле прокомментировали назначение Рютте генсеком НАТО
Вчера, 12:10
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзМарк РюттеЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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