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"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
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15:48 01.10.2024 (обновлено: 16:00 01.10.2024)
https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО
Стремление нового генсека НАТО Марка Рютте приблизить членство Украины в альянсе обернется усугублением конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T15:48
2024-10-01T16:00
в мире
украина
россия
алексей пушков
нато
марк рютте
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стремление нового генсека НАТО Марка Рютте приблизить членство Украины в альянсе обернется усугублением конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Судя по всему, теперь это будет программной установкой нового генсека НАТО — установкой очень опасной, поскольку она способна привести лишь к углублению и обострению конфликта", — написал он.Так Пушков отреагировал на слова Рютте о том, что Украина должна получить обещанное ей место в организации.Сенатор подчеркнул, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо."Рютте явно не с того начал", — заключил Пушков.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241001/nato-1975716623.html
https://ria.ru/20240927/stoltenberg-1974981690.html
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в мире, украина, россия, алексей пушков, нато, марк рютте
В мире, Украина, Россия, Алексей Пушков, НАТО, Марк Рютте
"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО

Пушков: установка Рютте на включение Украины в НАТО обострит конфликт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стремление нового генсека НАТО Марка Рютте приблизить членство Украины в альянсе обернется усугублением конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Судя по всему, теперь это будет программной установкой нового генсека НАТО — установкой очень опасной, поскольку она способна привести лишь к углублению и обострению конфликта", — написал он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Вчера, 13:32
Так Пушков отреагировал на слова Рютте о том, что Украина должна получить обещанное ей место в организации.
Сенатор подчеркнул, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо.
«
"Рютте явно не с того начал", — заключил Пушков.
Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Столтенберг испугался за НАТО и Украину из-за предложения Путина
27 сентября, 07:59
 
В миреУкраинаРоссияАлексей ПушковНАТОМарк Рютте
 
 
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