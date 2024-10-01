https://ria.ru/20241001/nato-1975755171.html

"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО

"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО - РИА Новости, 01.10.2024

"Не с того начал". Пушков отреагировал на назначение нового генсека НАТО

Стремление нового генсека НАТО Марка Рютте приблизить членство Украины в альянсе обернется усугублением конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков в... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T15:48

2024-10-01T15:48

2024-10-01T16:00

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марк рютте

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стремление нового генсека НАТО Марка Рютте приблизить членство Украины в альянсе обернется усугублением конфликта, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Судя по всему, теперь это будет программной установкой нового генсека НАТО — установкой очень опасной, поскольку она способна привести лишь к углублению и обострению конфликта", — написал он.Так Пушков отреагировал на слова Рютте о том, что Украина должна получить обещанное ей место в организации.Сенатор подчеркнул, что присоединение Украины к НАТО для России неприемлемо."Рютте явно не с того начал", — заключил Пушков.Во вторник Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20241001/nato-1975716623.html

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в мире, украина, россия, алексей пушков, нато, марк рютте